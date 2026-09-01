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01.09.2026 17:24

Συναγερμός στo Ηράκλειο για τον εντοπισμό windsurfer, βρέθηκε η ιστιοσανίδα του στη Ντία

01.09.2026 17:24
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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές του Ηρακλείου για τον εντοπισμό ενός γουίντ-σέρφερ, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Αμμουδάρας, στον Δήμο Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Ν.Χ., 65 ετών από το Ηράκλειο, που συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του να κάνει ιστιοσανιδα στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο 65χρονος άνδρας μπήκε στη θάλασσα χθες ωστόσο το Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Τα συγγενικά του πρόσωπα που προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του μετέβησαν στην Αμμουδάρα όπου βρήκαν το αυτοκίνητο του και τα προσωπικά του αντικείμενα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης η ιστιοσανίδα του 65χρονου που ασχολείται με τεχνικά επαγγέλματα και είναι γνωστός στο Ηράκλειο, εντοπίστηκε από σκάφος 1,5 ν.μ νότια της Ντίας.

Συγκεκριμένα βρέθηκε το πανί και η σανίδα και αμέσως ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων.

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ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 18:02
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