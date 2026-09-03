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ΕΛΛΑΔΑ

03.09.2026 12:45

Σύβοτα: Ένας τραυματίας μετά από φωτιά και έκρηξη σε φουσκωτό (photos)

03.09.2026 12:45
sivota_fouskoto
Facebook @Friends of Lefkas Marina

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Στις φλόγες τυλίχθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (2/9/2026), ένα επτάμετρο φουσκωτό σκάφος στα Σύβοτα, προκαλώντας αναστάτωση, στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το σκάφος, ήταν ελλιμενισμένο προς το τέλος του πεζόδρομου, κοντά στην εκκλησία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ακούστηκε ισχυρή έκρηξη, με τη φωτιά να εξαπλώνεται γρήγορα και να καταστρέφει ολοσχερώς το σκάφος.

Facebook @Friends of Lefkas Marina

Μέσα στο φουσκωτό, όπως αναφέρει το Aromalefkadas βρισκόταν ένας άνθρωπος που πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση. Τρία πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στην περιοχή και επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Facebook @Friends of Lefkas Marina

Έπειτα από την ολοκλήρωση της επιχείρησης και την ασφαλή απομάκρυνσή του από το σημείο, το κατεστραμμένο σκάφος μεταφέρθηκε στην περιοχή του Άη Σώστη.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη και στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, είναι υπό διερεύνηση.

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ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 13:55
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