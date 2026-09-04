ΕΝΙΘ: SOS για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας ασθενών που πυροδοτούν τη βία

Takeaways by to pontiki AI Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης καταγγέλλει συνθήκες ασφυξίας και κατάρρευσης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης λόγω σοβαρών ελλείψεων σε ψυχιατρικές κλίνες.

Η έλλειψη υποδομών οδηγεί σε επικίνδυνες πρακτικές διαχείρισης ασθενών και εξουθένωση του ιατρικού προσωπικού, το οποίο καλείται να λειτουργήσει υπό ακραίες συνθήκες.

Το σύστημα ψυχικής υγείας αντιμετωπίζει κρίση με τεράστιες αναμονές, ελάχιστες δομές αποκατάστασης και συχνή μετακύλιση ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

Η Ένωση επικρίνει την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών μέσω ΜΚΟ και καλεί σε κινητοποιήσεις για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

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Εικόνες ασφυξίας, κατάρρευσης και επικίνδυνες πρακτικές διαχείρισης οξέων περιστατικών στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης καταγγέλλει η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ).

Σύμφωνα με την ένωση η εν λόγω δημόσια ψυχιατρική δομή λειτουργεί στα όρια της, καθώς σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός ψυχιατρικών κλινών για να καλύψει τα εκατοντάδες περιστατικά που χρίζουν νοσηλείας.

Μάλιστα, αναφέρει ενδεικτικά δυο πρόσφατα περιστατικά, που οδήγησαν σε επικίνδυνες λύσεις τόσο για την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών όσο και των ελάχιστων, εξουθενωμένων εργαζομένων.

Αναλυτικά το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου, οι εφημερεύοντες γιατροί του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ) δήλωσαν πληρότητα στο ΕΚΕΠΥ, καθώς όλα τα τμήματα λειτουργούσαν σε κατάσταση ασφυξίας και το προσωπικό ήταν εξαντλημένο.

Με μόλις πέντε διαθέσιμες ψυχιατρικές κλίνες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ασθενής που έχριζε άμεση ακούσια νοσηλεία περίμενε πέντε ώρες στα Επείγοντα, λόγω καθυστερήσεων και μετακύλισης ευθύνης μεταξύ ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ και Αστυνομίας.

Την αμέσως επόμενη ημέρα, Κυριακή 30 Αυγούστου, η κατάσταση κορυφώθηκε. Με μηδενική διαθεσιμότητα κλινών στη 3η, 4η και 5η Υγειονομική Περιφέρεια Ελλάδας (ΥΠΕ), δόθηκε οδηγία από ΕΚΕΠΥ και διοίκηση για φιλοξενία οξέων περιστατικών σε χρόνια τμήματα, ώστε να δημιουργηθούν πρόχειρα κρεβάτια.

Η ΕΝΙΘ καταγγέλλει ότι εξετάστηκε ακόμη και η μετακίνηση ασθενών στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, προκειμένου να αδειάσουν κλίνες — λύση που τελικά αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή.

Οι συνθήκες ασφυξίας στους ψυχιατρικούς ασθενείς προκαλούν βία

Η Ένωση καταγγέλλει ότι οι ασθενείς αντιμετωπίζονται «ως μπαλάκια» στην προσπάθεια εύρεσης κρεβατιού, νοσηλεύονται σε ακατάλληλες μονάδες και εκτίθενται σε συνθήκες που «γεννούν βία και εγκυμονούν τεράστιο κίνδυνο» για τους ίδιους και το εξαντλημένο προσωπικό.

Η ανακοίνωση κάνει λόγο για νέες σελίδες ντροπής στη λεγόμενη Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, «ξυπνώντας μνήμες από τις φρίκες της Λέρου».

Καταρρέει η ψυχική υγεία: Αναμονές 6 μηνών και ελάχιστες δομές

Η ΕΝΙΘ περιγράφει ένα σύστημα ψυχικής υγείας σε βαθιά κρίση:

ανύπαρκτη πρόληψη και κοινωνικές υπηρεσίες,

αναμονές έως 6 μήνες στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας,

ελάχιστες δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, πολλές παραδομένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία,

70% των νοσηλειών να αντιστοιχούν σε ακούσιες εισαγωγές,

κλινικές που λειτουργούν «με σπασμένα φρένα» και προσωπικό που ανακυκλώνεται μεταξύ τμημάτων,

υποδοχή περιστατικών από όλη την Ελλάδα λόγω έλλειψης υποδομών στην περιφέρεια.

ΜΚΟ και ΑΜΚΕ ευημερούν και οι δημόσιες δομές «μαραζώνουν»

Η ανακοίνωση καταγγέλλει ότι η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση έχει μετατραπεί σε πεδίο κερδοφορίας για ΜΚΟ και ΑΜΚΕ, που «φυτρώνουν σαν μανιτάρια», ενώ οι δημόσιες δομές αποψιλώνονται. Η ΕΝΙΘ δηλώνει ότι δεν θα δεχτεί να «μπαίνουν οι ανάγκες των ασθενών στην κλίνη του Προκρούστη» για χάρη δημοσιονομικών ισορροπιών.

Η Ένωση καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στο μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με σύνθημα: «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία – Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Παράλληλα, ανακοινώνει κλιμάκωση κινητοποιήσεων μέσα στον Σεπτέμβριο, διεκδικώντας υγεία ως κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.

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