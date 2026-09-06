Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Στο «μικροσκόπιο» οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου – Tι λένε Φραγκούλης, Ιατρίδης

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Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II, που σημειώθηκε χθες, κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο του «Athens Flying Week 2026».

Ένα κρίσιμο ερώτημα, που παραμένει αναπάντητο, είναι γιατί το Phantom έχασε τόσο απότομα ύψος κατά τη δεξιά στροφή.

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων θα μπουν, μεταξύ άλλων, τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, αλλά και βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες με τα κινητά τους τηλέφωνα. θα εξετάσουν καρέ-καρέ την απογείωση, την απότομη απώλεια ύψους και την πορεία του αεροσκάφους μέχρι τη συντριβή.

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x — Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν αναφέρει κάποια ένδειξη βλάβης ή άλλο πρόβλημα πριν από την πτώση.

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται είναι γιατί οι δύο έμπειροι χειριστές δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το αεροσκάφος. Το Phantom φαίνεται να κατευθύνθηκε προς συγκεκριμένη περιοχή, μακριά από κατοικημένο σημείο και από το συγκεντρωμένο πλήθος της Athens Flying Week. Η εκτίμηση που εξετάζεται είναι ότι οι δύο χειριστές ενδέχεται να επιχείρησαν να κρατήσουν το αεροσκάφος μακριά από τους θεατές, αντί να το αφήσουν να πέσει στην περιοχή της εκδήλωσης. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί θα αποτελέσει ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία για το τι συνέβη.

Tο μαχητικό αεροσκάφος, της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, κατέπεσε στις 14:55, περίπου 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος, ο Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρος, 37 ετών.

Φραγκούλης: «Πιθανή απώλεια στήριξης κατά τον ελιγμό»

Την εκτίμηση ότι το F-4 Phantom II ενδέχεται να παρουσίασε απώλεια στήριξης κατά την εκτέλεση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού ελιγμού διατύπωσε ο εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, Παντελής Φραγκούλης, τονίζοντας πως ακόμη είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φραγκούλης εξήγησε ότι το αεροσκάφος εκτελούσε έναν δύσκολο ελιγμό σε πολύ χαμηλό ύψος.

«Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε βύθιση με μεγάλη ταχύτητα και ταυτόχρονα στροφή, προκειμένου να προσεγγίσει τον διάδρομο. Κατά τη διάρκεια αυτής της στροφής εκτιμώ ότι ενδέχεται να περιήλθε σε απώλεια στήριξης», ανέφερε.

Η απώλεια στήριξης σημειώνεται όταν οι πτέρυγες δεν παράγουν πλέον την αναγκαία άντωση για να παραμείνει το αεροσκάφος στον αέρα. Σε συνθήκες χαμηλού ύψους, τα χρονικά περιθώρια αντίδρασης και ανάκτησης του ελέγχου είναι εξαιρετικά περιορισμένα, εξήγησε.

«Προσπάθησαν να απομακρύνουν το αεροσκάφος από τον κόσμο»

Ο κ. Φραγκούλης διατύπωσε επίσης την εκτίμηση ότι οι δύο χειριστές παρέμειναν στο αεροσκάφος, προσπαθώντας μέχρι την τελευταία στιγμή να το κατευθύνουν μακριά από τους θεατές και τις κατοικημένες περιοχές.

«Οι πιλότοι δεν ήθελαν να πέσει το αεροσκάφος πάνω στον κόσμο ή σε κατοικίες. Εκτιμώ ότι προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να το σώσουν και να το απομακρύνουν», σημείωσε.

Διευκρίνισε ότι οι πτήσεις επίδειξης περιλαμβάνουν ελιγμούς με υψηλές ταχύτητες και μεγάλες κλίσεις, οι οποίοι εκτελούνται πολύ κοντά στο έδαφος και έχουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν ενεργοποιήθηκε το σύστημα εκτίναξης, ο κ. Φραγκούλης ανέφερε ότι το πολύ χαμηλό ύψος και η προσπάθεια ελέγχου της πορείας του αεροσκάφους ενδέχεται να αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες. Επισήμανε, πάντως, ότι και αυτή η παράμετρος θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την επίσημη έρευνα.

«Οι πιλότοι μας εκτελούν καθημερινά δύσκολες αποστολές και αναχαιτίσεις στο Αιγαίο, με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης. Είναι οι άνθρωποι που υπερασπίζονται την πατρίδα, ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους», κατέληξε.

Ιατρίδης: Μπορεί να υπήρχε πρόβλημα στα χειριστήρια ή να υπήρξε απώλεια χωρικού προσανατολισμού του χειριστή

Ο πτέραρχος ε.α. και αμυντικός αναλυτής Κώστας Ιατρίδης, αναφέρθηκε στα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την τραγωδία στην Τανάγρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

«Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Να μιλήσουμε με τα δεδομένα. Η επιτροπή διερεύνησης θα εξετάσει και την επικοινωνία, την τελευταία επικοινωνία που είχαν οι χειριστές ή ο χειριστής με τον πύργο ελέγχου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αν είχε κάποιο πρόβλημα το αεροσκάφος. Εμείς τι έχουμε; Έχουμε ένα βίντεο, ένα βίντεο το οποίο βλέπουμε να είναι χαμηλά το αεροσκάφος, να έχει μια μεγάλη κλίση εξήντα, εβδομήντα μοίρες, μια γωνία καθόδου. Μπορεί ένα τέτοιο αεροπλάνο να αντέξει αυτή την κλίση; Βεβαίως. Μπορεί. Και ανάστροφα, κάνει οτιδήποτε. Είναι ένα πολεμικό αεροπλάνο, ένα μαχητικό αεροπλάνο που έχει δυνατότητες και μάλιστα και αναβαθμισμένο, έτσι;», δήλωσε στο MEGA.

Σύμφωνα με τον ίδιο «εμείς κάνουμε εικασίες, δεν έχουμε τα δεδομένα – μπορεί να υπήρξε κάποιο πρόβλημα στα χειριστήρια, να μην μπορούσε να επανέλθει. Δεύτερον, μπορεί να είχε κάποιο πρόβλημα υγείας ο ίδιος ο χειριστής – και αυτό δεν πρέπει να το αποκλείσουμε. Και βεβαίως δεν πρέπει να αφήσουμε εκτός το ενδεχόμενο ενός CFIT, δηλαδή ένα Control Flight into Terrain, δηλαδή μία ελεγχόμενη πτήση μέχρι την πρόσκρουση. Τι είναι αυτή; Είναι μία κατάσταση στην οποία έρχεται ο χειριστής, που σημαίνει απώλεια της χωρικής επίγνωσης ή απώλεια του χωρικού προσανατολισμού».

Όπως εξήγησε «ο χειριστής εκείνη τη στιγμή δεν έχει μία απόλυτη αντίληψη το πώς κινείται το αεροσκάφος σε σχέση με τον χώρο ή με το έδαφος, δηλαδή τι κλίση έχει, τι ταχύτητα έχει, ποια είναι η πορεία του. Δηλαδή άλλα αισθάνεται ο χειριστής και άλλα συμβαίνουν στην πραγματικότητα με το αεροσκάφος».

Σε ένδειξη πένθους για την απώλεια των δύο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από το Σάββατο 5 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.

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