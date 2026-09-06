ΕΛ.Α.Σ.: «Άλλαξε το περιτύλιγμα, όχι το μοντέλο» – «Μετά από 7 χρόνια, πράγματι κ. Μητσοτάκη, σας ξέρουμε» (Video)

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Για τις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και ιδιαίτερα παρεμβάσεις όπως το επίδομα των 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους στο τέλος του 2027 ή ο «κουμπαράς», τοποθετήθηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο».

«Ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε έναν στίχο: “ωραία τα λες, μα έλα που σε ξέρω”. Μετά από επτά χρόνια, πράγματι. Τώρα πια ξέρουμε και τον ίδιο και τις πολιτικές του. Ξέρουμε τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει στη φορολογική πολιτική, στην ακρίβεια, στην ανάπτυξη και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», τόνισε αρχικά.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους, σημείωσε ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε 500 ευρώ μικτά τον χρόνο, δηλαδή περίπου 40 ευρώ τον μήνα. «Εμείς έχουμε μιλήσει για πραγματικές αυξήσεις: 500 ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο για τους εργαζόμενους στη δημόσια Υγεία και 300 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να προχωρά σε επιμέρους παρεμβάσεις χωρίς να αντιμετωπίζει την ακρίβεια στη ρίζα της», υπογράμμισε. Η σχετική πρόταση της ΕΛ.ΑΣ. εντάσσεται στο πλήρως κοστολογημένο δημοσιονομικό πρόγραμμα 2027-2030.

Ο Κ. Καρπουχτσής σημείωσε ότι «χθες ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να αλλάξει το περιτύλιγμα της πολιτικής του και να παρουσιάσει ένα πιο ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων. Δεν κατάφερε όμως να αλλάξει το μοντέλο».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως είπε, είναι ο στόχος για ανάπτυξη άνω του 2%: «Ο κ. Μητσοτάκης μάς μίλησε για ανάπτυξη πάνω από 2%. Την ίδια στιγμή, ο επίσημος Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός που έχει εγκρίνει η ίδια η κυβέρνησή του προβλέπει ανάπτυξη 1,3% το 2029. Άρα το ερώτημα είναι απλό: με ποιον τρόπο θα φτάσουμε εκεί;».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεταφορά 1,5 δισ. ευρώ πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προς χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα ένα πολύ μικρό μέρος των μικρομεσαίων είχε πρόσβαση στη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Απέναντι σε αυτή τη λογική, ανέδειξε την πρόταση της ΕΛ.ΑΣ. για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, με στόχο 12 δισ. ευρώ πρωτογενών κεφαλαίων στην τετραετία και επενδυτική ικανότητα που μπορεί να προσεγγίσει τα 25 δισ. ευρώ, με συγκεκριμένες παραγωγικές προτεραιότητες και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

«Δεν μιλάμε μόνο για επιδόματα. Μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παραγωγικής πολιτικής, για ένα πλέγμα παρεμβάσεων που θα βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγής πλούτου της χώρας, θα στηρίξει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και θα δώσει μετρήσιμο αποτέλεσμα σε επενδύσεις και θέσεις εργασίας».

Για την Πατριωτική Εισφορά και τη φορολόγηση των τραπεζών

Απαντώντας στις ερωτήσεις για την Πατριωτική Εισφορά, ο Κ. Καρπουχτσής ξεκαθάρισε ότι τα δυνητικά έσοδά της δεν περιλαμβάνονται στη χρηματοδότηση του προγράμματος των 7,5 δισ. ευρώ που παρουσίασε η ΕΛ.ΑΣ.

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Στο πρόγραμμα των 7,5 δισ. ευρώ, το οποίο απλώνεται σε βάθος τετραετίας και είναι κοστολογημένο, δεν έχουμε συμπεριλάβει στα προβλεπόμενα έσοδα την Πατριωτική Εισφορά».

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη πρόταση προϋποθέτει την ολοκλήρωση του Περιουσιολογίου, ώστε να υπάρχει ακριβής εικόνα της καθαρής περιουσίας πάνω στην οποία θα εφαρμοστεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της World Inequality Database που χρησιμοποιεί η τεκμηρίωση της πρότασης, το ανώτερο 1% κατέχει περίπου το 24,3% του πλούτου, δηλαδή περί τα 201,6 δισ. ευρώ.

«Επειδή θέλουμε να είμαστε τεκμηριωμένοι σε ό,τι λέμε, τα δυνητικά έσοδα της Πατριωτικής Εισφοράς δεν τα έχουμε εντάξει στα έσοδα που χρηματοδοτούν τα μόνιμα μέτρα του προγράμματός μας», σημείωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση της ΕΛ.ΑΣ. για τις τράπεζες: «Έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο, ώστε να τελειώσει η εκκρεμότητα του αναβαλλόμενου φόρου και οι τράπεζες να αρχίσουν να φορολογούνται κανονικά, όπως φορολογούνται οι υπόλοιπες επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίοι που πληρώνουν κανονικά τον φόρο τους».

Το πρόγραμμα προβλέπει ειδική φορολογική παρέμβαση όσο ισχύει ο αναβαλλόμενος φόρος και, σε βάθος τετραετίας, μετάβαση στην κανονική φορολόγηση των τραπεζικών κερδών.

«Ο κουμπαράς ακούγεται ωραίος — μέχρι να δεις ποιος μπορεί να αποταμιεύσει»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον «κουμπαρά» για τα παιδιά: «Όταν το άκουσα, μου φάνηκε και εμένα μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα ιδέα. Όταν όμως κάνεις ένα βήμα πίσω και τη δεις, διαπιστώνεις ότι μπορεί να οδηγήσει σε κρατικά χρηματοδοτούμενη αναπαραγωγή της ανισότητας».

Όπως επισήμανε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2026, το ποσοστό αποταμίευσης για τα ελληνικά νοικοκυριά υποχώρησε στο -3,3%, από -1,8% έναν χρόνο πριν».

«Άρα για ποια δυνατότητα αποταμίευσης μιλάμε; Το παιδί μιας οικογένειας που μπορεί να βάζει χρήματα στην άκρη θα λαμβάνει αντίστοιχη κρατική ενίσχυση. Τι γίνεται όμως με το παιδί της οικογένειας που δεν της περισσεύει ούτε ένα ευρώ στο τέλος του μήνα;».

Απέναντι σε αυτή τη λογική, υπενθύμισε την πρόταση της ΕΛ.ΑΣ. για την Εθνική Εγγύηση για το Παιδί: «Εμείς έχουμε παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση: καθολική προσχολική αγωγή, δωρεάν σχολικό γεύμα για κάθε παιδί του Δημοτικού και πρόσβαση των παιδιών στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Μέτρα που αφορούν όλα τα παιδιά και δεν εξαρτώνται από το πόσα μπορεί να αποταμιεύσει η οικογένειά τους».

Καταλήγοντας, ο Κ. Καρπουχτσής τόνισε:

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να αλλάξει το περιτύλιγμα. Δεν άλλαξε όμως το μοντέλο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράζει μέτρα για να διορθώσει τις συνέπειες του μοντέλου του. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να αλλάξει το μοντέλο, να αυξήσει την παραγωγή πλούτου και να τη μοιράσει δικαιότερα».

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