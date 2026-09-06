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06.09.2026 10:46

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα»: 112 για τη μεγάλη φωτιά στις Αφίδνες – Διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της ΝΕΟΑΛ, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί (Video)

06.09.2026 10:46
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Φωτιά ξέσπασε, λίγη ώρα μετά τις 10.30 το πρωί της Κυριακής, σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών του δήμου Ωρωπού.

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά 50 πυροσβέστες με 15 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν: 92 πυροβέστες με 23 οχήματα και 7 πεζοπόρα της 1ης ΕΜΟΔΕ, μαζί με εθελοντές, δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Ωρωπού, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μάλιστα, στις 10.58 το πρωί, όσοι βρίσκονταν στην περιοχή έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Λόγω της πυρκαγιάς αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

  1. Επί του παραδρόμου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Χρυσοπηγής.
  2. Στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής, από το ύψος της οδού Τρίτωνος.
  3. Στην οδό Χρυσανθέμων από το ύψος της οδού Διός, στην περιοχή των Αφιδνών.
  4. Στην οδό Αφιδνών από το ύψος της οδού Χελμού

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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