«Παραμείνετε σε ετοιμότητα»: 112 για τη μεγάλη φωτιά στις Αφίδνες – Διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της ΝΕΟΑΛ, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί (Video)

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Φωτιά ξέσπασε, λίγη ώρα μετά τις 10.30 το πρωί της Κυριακής, σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών του δήμου Ωρωπού.
Στο σημείο έσπευσαν αρχικά 50 πυροσβέστες με 15 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν: 92 πυροβέστες με 23 οχήματα και 7 πεζοπόρα της 1ης ΕΜΟΔΕ, μαζί με εθελοντές, δίνουν μάχη με τις φλόγες.
Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Ωρωπού, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Μάλιστα, στις 10.58 το πρωί, όσοι βρίσκονταν στην περιοχή έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Λόγω της πυρκαγιάς αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
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