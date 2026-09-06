Ο Μακάριος Λαζαρίδης δεν θα πάει στη… «γιορτή γίδα»

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Ασφαλώς και προφανέστατα η ανείπωτη τραγωδία στην Τανάγρα με τους δύο νεκρούς πιλότους δεν επιτρέπει σε πολιτικούς να τρέχουν σε πανηγύρια με κλαρίνα και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Καλά έκανε χθες λοιπόν και ενημέρωσε δια αναρτήσεως ο Μακάριος Λαζαρίδης ότι δεν θα πήγαινε στη… «γιορτή γίδας» στη Μεσορόπη Καβάλας.
Το θέμα είναι ότι ένιωσε την ανάγκη να ενημερώσει. Και μάλιστα μέσω X. Δεν ήταν αυτονόητο ότι δεν θα πάει; Δεν αρκούσε ένα τηλεφώνημα στους διοργανωτές, έπρεπε να το διατυμπανίσει; Στη γιορτή γίδας θα πήγαινε όχι στο Μπάκιγχαμ και θα τον παρεξηγούσε ο Κάρολος.
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