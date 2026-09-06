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06.09.2026 07:45

Κρεμλίνο: «Εξαιρετικά ειλικρινείς» οι συνομιλίες Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Επόμενος σταθμός το Κίεβο

06.09.2026 07:45
putin_witkoff_kusner
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  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για να συζητήσουν τρόπους τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Κατά τη διάρκεια της τρίωρης συνάντησης στο Κρεμλίνο, οι απεσταλμένοι παρουσίασαν διάφορες ιδέες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης σε εποικοδομητικό κλίμα.
  • Ο ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τις διπλωματικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε τη βεβαιότητα για την επίτευξη των ρωσικών στόχων στο πεδίο.
  • Οι αμερικανοί απεσταλμένοι αναχώρησαν για το Κίεβο, όπου προγραμματίζεται συνάντηση με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε προσωρινή παύση επιθέσεων για τη διευκόλυνση της ασφαλούς μετακίνησης των αμερικανών διαπραγματευτών.

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Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε «εξαιρετικά ειλικρινείς» συνομιλίες με τους αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να προτείνουν «μια σειρά από ιδέες» στη διάρκεια της συνάντησης που κράτησε πάνω από τρεις ώρες.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, είπε σε δημοσιογράφους ότι οι αμερικανοί απεσταλμένοι είχαν προετοιμαστεί σχολαστικά για αυτήν την επίσκεψη, επανέλαβαν το ενδιαφέρον τους για γρήγορο τερματισμό των εχθροπραξιών και παρουσίασαν «μια σειρά από ιδέες» σχετικά με πιθανούς τρόπους διευθέτησης της σύγκρουσης, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική, εξαιρετικά ειλικρινής και σε πνεύμα εμπιστοσύνης», είπε ο Ουσακόφ. Δήλωσε επίσης ότι ο Πούτιν είπε στους αμερικανούς απεσταλμένους ότι τα ρωσικά στρατεύματα σημειώνουν «πρόοδο» στα πεδία των μαχών, εκφράζοντας βεβαιότητα για την επίτευξη των στόχων που έθεσε όταν ξεκινούσε η στρατιωτική επιχείρηση και υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης.

Από την πλευρά του ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Πούτιν, χαρακτήρισε το ταξίδι Γουίτκοφ-Κούσνερ στη Μόσχα ως «σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη». Τόσο ο Ντμίτριεφ όσο και ο Ουσακόφ ήταν παρόντες στη συνάντηση.

Οι αμερικανοί απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ δεν προέβησαν σε κάποιο σχόλιο και αναχώρησαν από τη Μόσχα λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Κρεμλίνο. Επόμενος σταθμός τους είναι το Κίεβο, όπου θα συναντήσουν τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πούτιν επαίνεσε τις διπλωματικές προσπάθειες του Τραμπ

Κατά την έναρξη των συνομιλιών στο Κρεμλίνο, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επαίνεσε τις διπλωματικές προσπάθειες του αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή ότι είχε μια νέα πρόταση σχετικά με τη διευθέτηση της σύγκρουσης, χωρίς όμως να προβεί σε διευκρινίσεις.

«Δεν έχει σταματήσει τις προσπάθειές του να βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας και να συμβάλει στη διευθέτηση της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης», είπε ο Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας υποσχέθηκε να μεριμνήσει για την ασφάλεια των αμερικανών διαπραγματευτών. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε δηλώσει νωρίτερα πως ο Πούτιν έδωσε εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να μην βάλουν στο στόχαστρό τους το Κίεβο για τρεις ημέρες λόγω του ταξιδιού των απεσταλμένων του Τραμπ.

Αντιστοίχως, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει πως το Κίεβο δεν θα εξαπέλυε επιθέσεις εναντίον της Μόσχας μέχρι τη Δευτέρα.

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