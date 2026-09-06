Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς – «Πρεμιέρα» για το Διεθνές Απολυτήριο

Takeaways by to pontiki AI Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 με την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, την εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου σε έντεκα δημόσια σχολεία και την επέκταση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου.

Το υπουργείο Παιδείας ολοκλήρωσε 5.259 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και προχώρησε στην πρόσληψη 29.948 αναπληρωτών, στοχεύοντας στην άμεση στελέχωση των 13.842 σχολικών μονάδων της επικράτειας.

Στον τομέα των υποδομών, συνεχίζεται το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων, ενώ εντός του έτους θα εγκατασταθούν χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες, απινιδωτές και νέος αθλητικός εξοπλισμός σε πολλά σχολεία.

Για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, το υπουργείο εισάγει το ψηφιακό σύστημα EduPlan.AI, το οποίο θα προβλέπει τις ανάγκες στελέχωσης βασιζόμενο σε δημογραφικά δεδομένα και λειτουργικές ανάγκες ανά περιοχή.

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Με νέα προγράμματα σπουδών, αναβάθμιση υποδομών και την εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου σε δημόσια σχολεία, θα βρει την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το «πρώτο κουδούνι» της νέας σχολικής χρονιάς, που θα χτυπήσει την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσελήφθησαν κατά την πρώτη φάση να αναλαμβάνουν υπηρεσία μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, και τους νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς να έχουν ήδη τοποθετηθεί στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, το υπουργείο Παιδείας στόχευσε στο να βρίσκονται στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας οι σχολικές μονάδες της επικράτειας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Διορισμοί μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Συνολικά, τον Αύγουστο 2026 πραγματοποιήθηκαν 5.259 μόνιμοι διορισμοί, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό μόνιμων διορισμών από το 2019 έως σήμερα σε 53.912. Αξίζει να σημειωθεί, ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, στα 13.842 σχολεία της επικράτειας φοιτούν περισσότεροι από 1,27 εκατομμύρια μαθητές και υπηρετούν 146.521 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Από το υπουργείο Παιδείας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι το 1/3 περίπου των εκπαιδευτικών αυτών προσελήφθησαν τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης 29.948 αναπληρωτών, αριθμού σημαντικά ενισχυμένου σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο, από τις παραπάνω, οι 23.304 προσλήψεις αφορούν στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 6.786 προσλήψεις αφορούν σε Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό.

Ακόμη, υπενθυμίζεται ότι η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε ότι η δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών θα έχει πραγματοποιηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, με το συνολικό αριθμό αναπληρωτών που υπολογίζεται ότι θα προσληφθούν για το τρέχον σχολικό έτος να ανέρχεται συνολικά στους 45.000.

Αναβάθμιση κτιρίων και υποδομών

Για δεύτερη σχολική χρονιά, υλοποιείται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», με 238 σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τους ανακαινισμένους χώρους τους. Ακόμη, μέσα στον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι μελέτες για 500 σχολεία της Γ’ φάσης του προγράμματος. Συνολικά, έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία (431 στην Α’ φάση και 238 στη Β’) μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, μέσω Σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα, κατασκευάζονται 33 νέα σχολεία, 17 εκ των οποίων στην Κεντρική Μακεδονία.

Επίσης, το δίκτυο των Δημοσίων Ωνάσειων Σχολείων επεκτάθηκε για το τρέχον σχολικό έτος, με 8 νέα σχολεία (4 γυμνάσια και 4 λύκεια), στο Αιγάλεω, τη Ρόδο, το Ηράκλειο και τον Πύργο.

Ως προς τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων, αναμένεται να εγκατασταθούν 7.900 διαδραστικοί πίνακες μέσα στο σχολικό έτος 2026-27, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 44.146.

Ακόμη, εντός του τρέχοντος σχολικού έτους αναμένεται η παράδοση 6.479 απινιδωτών στα σχολεία (σχεδιάζεται ταυτόχρονα και πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών), νέου αθλητικού εξοπλισμού για 4.550 σχολεία, καθώς επίσης και 252 νέων βιβλιοθηκών και η αναβάθμιση 400.

ΙΒ και άλλες καινοτομίες

«Πρεμιέρα» θα κάνει φέτος το Διεθνές Απολυτήριο (ΙΒ) σε 11 δημόσια σχολεία. Πιο συγκεκριμένα, τα πρότυπα ΓΕΛ Αναβρύτων, Αγ. Αναργύρων, Βαρβακείου, Ιωνιδείου, Ηρακλείου Κρήτης και το 1ο Πρότυπο Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και το Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα Μουσικά σχολεία Αθήνας, Παλλήνης, Βόλου και το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα θα προσφέρουν στους μαθητές τους τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την κατεύθυνση για την απόκτηση του ΙΒ.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο θα συνεχίσει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του, προσθέτοντας «ζωντανά» μαθήματα και στην Α’ και στη Β’ λυκείου, εκτός από τη Γ’ που ήταν διαθέσιμα έως πέρυσι.

Ακόμη, το 2026-27 θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα σπουδών, θα εισαχθεί το μάθημα της Ηθικής από τη Γ’ Δημοτικού έως τη Γ’ Λυκείου, για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στην Γ’ Γυμνασίου στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά.

Μία ακόμη πρόβλεψη του υπουργείου Παιδείας για τη νέα χρονιά είναι το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές, με έμφαση στην ενίσχυση του πλαισίου ασφάλειας και προστασίας των παιδιών και των συνοδών εκπαιδευτικών.

Τέλος, μία από τις καινοτομίες που θα φέρει η νέα σχολική χρονιά, είναι η ανάπτυξη του EduPlan.AI, ενός ψηφιακού συστήματος σχεδιασμού της στελέχωσης στην Εκπαίδευση, το οποίο θα εισαχθεί με στόχο την ακριβέστερη πρόβλεψη αναγκών ανά περιοχή για τα επόμενα χρόνια. Το σύστημα θα συνδυάζει δεδομένα οργανικών θέσεων, λειτουργικών αναγκών, δημογραφικών μεταβολών και τα χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων, προκειμένου να προχωρεί σε εκτιμήσεις.

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