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05.09.2026 19:35

Πρώην πιλότος εξηγεί τη συντριβή του Phantom: Το στοιχείο του απρόβλεπτου σε χαμηλό ύψος και η αυτοθυσία των χειριστών Photos/Video)

05.09.2026 19:35
Tanagra

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Στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των δύο εξαιρετικά έμπειρων χειριστών να αποτρέψουν την πτώση του F-4 Phantom σε κατοικημένη περιοχή αναφέρθηκε ο εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Aεροπορίας Στρατού, Παντελής Φραγκούλης.

Σύμφωνα με τις εξηγήσεις που έδωσε μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», οι πτήσεις επιδείξεων ενέχουν τον κίνδυνο του απρόβλεπτου λόγω των υψηλών ταχυτήτων σε πολύ χαμηλό ύψος.

Η πρόσκρουση και τα συντρίμμια

Αναλύοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία στο Athens Flying Week, ο κ. Φραγκούλης αποκάλυψε ότι το μοιραίο αεροσκάφος προσέκρουσε αρχικά πάνω σε μία ξύλινη κολώνα χαμηλής τάσης.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, το F-4 Phantom κόπηκε σε πολλά κομμάτια, τα οποία διασπάρθηκαν σε έναν κάμπο απέναντι από το σημείο.

Εξαιτίας αυτής της τεράστιας διασποράς των συντριμμιών, η οποία καλύπτει απόσταση μεγαλύτερη των 700 μέτρων, ο εμπειρογνώμονας εκτιμά ότι το τελικό πόρισμα των εμπειρότατων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας θα καθυστερήσει.

Η αυτοθυσία των χειριστών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αυτοθυσία των δύο αδικοχαμένων πιλότων, οι οποίοι ανήκαν στην 338 Μοίρα Αναχαίτισης της 117 Πτέρυγας Μάχης στην Ανδραβίδα και διέθεταν τεράστια εμπειρία.

Σύμφωνα με τον πρώην πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας, σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις οι χειριστές γίνονται «ένα με το αεροσκάφος».

Δεδομένου ότι στην περιοχή της Τανάγρας υπάρχουν μεγάλες εταιρείες και κατοικίες, το πρώτο μέλημα των πιλότων είναι να σώσουν το αεροσκάφος και να αποτρέψουν την πτώση του πάνω σε κόσμο, προκειμένου να αποφευχθούν ακόμη πιο τραγικές συνέπειες, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τη δική τους διάσωση.

Ασκήσεις υψηλού ρίσκου

Ο κ. Φραγκούλης εξήγησε ότι οι συγκεκριμένες επιδείξεις στο Athens Flying Week -ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό γεγονός- προσομοιάζουν στις πραγματικές αναχαιτίσεις που πραγματοποιούνται συχνά στο Αιγαίο.

Οι ασκήσεις αυτές διεξάγονται με τεράστιες ταχύτητες και σε πολύ χαμηλό ύψος, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα το ρίσκο και εισάγει το στοιχείο του απρόβλεπτου.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ακόμη και μια πολύ σοβαρή βλάβη μπορεί να αποδειχθεί αδύνατο να αντιμετωπιστεί, ανεξαρτήτως της εμπειρίας των χειριστών.

Τέλος, ο εμπειρογνώμονας ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα πλημμελούς συντήρησης των F-4 Phantom.

Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, αν και παλαιότερα, έχουν αναβαθμιστεί πλήρως με ηλεκτρονικά μέσα, είναι άριστα συντηρημένα «σαν καινούρια» και πετούν καθημερινά σε αποστολές, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία τους.

Η τραγωδία, επομένως, αποδίδεται στις ακραίες απαιτήσεις της πτήσης χαμηλού ύψους και σε απρόβλεπτους παράγοντες.

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