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05.09.2026 20:22

90η ΔΕΘ: Πρωτόγνωρη σε όγκο η διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη (Photos/Video)

05.09.2026 20:22
Diadilosi

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Σε όλη σχεδόν την Τσιμισκή, από την πλατεία ΧΑΝΘ μέχρι την διασταύρωση με τη Βενιζέλου απλώθηκε η τεράστιά αντικυβερνητική διαδήλωση με αφορμή τα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ.

Μια πραγματικά πρωτόγνωρη σε όγκο διαδήλωση που συγκλόνισε την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η πορεία των συνδικάτων που είχε ως αφετηρία το άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου.

Τα μπλοκ των διαδηλωτών της ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ αναμένεται να κινηθούν επί της Εγνατίας Οδού, της οδού Βενιζέλου, την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης και τον Λευκό Πύργο και μέσω της οδού Νικ. Γερμανού να φτάσουν στην πλατεία της ΧΑΝΘ.

Μια δεύτερη πορεία με διαδηλωτές από το χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Aριστεράς και Αντιεξουσιαστές που ξεκίνησε από την Καμάρα βρίσκεται αυτή την ώρα στο ύψος της Αγίας Σοφίας και αναμένεται να ακολουθήσει την διαδρομή μέσω της πλατείας Αγίας Σοφίας προς την Τσιμισκή.

Η πορεία των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ που ξεκίνησε από την ΧΑΝΘ μέσω της οδού Τσιμισκή κατευθύνθηκε στο λιμάνι.

Το μήνυμα από μεριάς του ήταν καθαρό: «Καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους. Όσα διαγράμματα και αν επιστρατεύουν στις προεκλογικές τους εξαγγελίες για την ματωμένη ανάπτυξη των κερδών και τα ψίχουλα στον λαό, σαν αυτές που κάνει απόψε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός η πραγματικότητα αποτυπώθηκε στους δρόμους».

«Η Θεσσαλονίκη βούλιαξε για ώρες, δεκάδες χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες από όλη την Ελλάδα ενώνουν τη φωνή τους και κάνουν τη δική τους εξαγγελία:

Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, Συλλογικές Συμβάσεις. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Αφορολόγητο 12.000 ευρώ. Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για να μη θάβουμε συναδέλφους. Ούτε ένα ευρώ για τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους».

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ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 21:24
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