Βιασμός 15χρονης στο Αγρίνιο: Προφυλακιστέοι οι δυο συλληφθέντες – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον ομαδικό βιασμό ανήλικης στο Αγρίνιο.

Μετά τις απολογίες τους, κατά τις οποίες οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή τους, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο συλληφθέντες είχαν λάβει την Πέμπτη (03/09) προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα Σάββατο.

Η ανήλικη εντοπίστηκε από τις Αρχές μετά από έφοδο της Αστυνομίας σε σπίτι 31χρονου και όπως κατήγγειλε έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού.

Υπενθυμίζεται ότι η ανήλικη είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της την 1η Σεπτεμβρίου, και είχε εκδοθεί Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Η έφηβη βρέθηκε στο σπίτι του άνδρα σε κακή κατάσταση.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες που είχε μεταδώσει το tempo24, η 15χρονη είχε πάει στο σπίτι ενός 31χρονου, ο οποίος μαζί με έναν 32χρονο φίλο του τη βίασαν.

Οι δράστες συνελήφθησαν, με την κατηγορία του βιασμού και της αρπαγής ανήλικης, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση.

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