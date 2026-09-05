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05.09.2026 20:37

Ο Πούτιν συναντά τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ

05.09.2026 20:37
Poutin

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Άρχισε η συνάντηση στη Μόσχα μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και των ειδικών απεσταλμένων του Αμερικανού πρόεδρου, των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του Κρεμλίνου στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων MAX.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε “δύσκολη” την κατάσταση που ο ίδιος, ο Γουίτκοφ και o Κούνσερ θα πρέπει να εξετάσουν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Κρεμλίνο, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

“Η κατάσταση φυσικά δεν είναι απλή”, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στους Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το βίντεο που μεταδόθηκε από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

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