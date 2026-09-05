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05.09.2026 21:01

Κονγκό: 22 νεκροί από πυρκαγιά σε γαμήλιο πάρτι στην Κινσάσα

05.09.2026 21:01
kinsasa1

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Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια γαμήλιου πάρτι στην πρωτεύουσα του Κονγκό, Κινσάσα, όπως δήλωσε το Σάββατο (05/09) ο δήμαρχος της περιοχής.

Αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν, στην πυρκαγιά που ξεκίνησε τη νύχτα της Παρασκευής και συνεχίστηκε μέχρι νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε ένα κτήριο στη Λινγκουάλα, στη βόρεια Κινσάσα.

Αρκετοί άνθρωποι -κάποιοι ζωντανοί και κάποιοι νεκροί- ήταν ξαπλωμένοι στην άκρη του δρόμου, καθώς οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν όσους ήταν ακόμα ζωντανοί. Οι στενοί διάδρομοι ήταν γεμάτοι με ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τη φωτιά.

Ο δήμαρχος της Λινγκουάλα, Νόρμπερτ Μουσίνγκα, δήλωσε στο Πρακτορείο Τύπου του Κονγκό ότι ο προσωρινός αριθμός των θυμάτων είναι 22, σημειώνοντας ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί.

Η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει επιβεβαιωθεί. «Είναι μια τραγωδία», δήλωσε ο Ζακεμίν Σαμπάνι, αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εσωτερικών του Κονγκό, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο το πρωί του Σαββάτου.

Οι θανατηφόρες πυρκαγιές είναι συχνές σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Κινσάσα, όπου η αστική ανάπτυξη δεν συμβαδίζει με παροχές όπως οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Οι πυρκαγιές είναι συχνές κατά την περίοδο της ξηρασίας και αρκετές έχουν σημειωθεί φέτος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

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