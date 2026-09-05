Κονγκό: 22 νεκροί από πυρκαγιά σε γαμήλιο πάρτι στην Κινσάσα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια γαμήλιου πάρτι στην πρωτεύουσα του Κονγκό, Κινσάσα, όπως δήλωσε το Σάββατο (05/09) ο δήμαρχος της περιοχής.

Αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν, στην πυρκαγιά που ξεκίνησε τη νύχτα της Παρασκευής και συνεχίστηκε μέχρι νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε ένα κτήριο στη Λινγκουάλα, στη βόρεια Κινσάσα.

Αρκετοί άνθρωποι -κάποιοι ζωντανοί και κάποιοι νεκροί- ήταν ξαπλωμένοι στην άκρη του δρόμου, καθώς οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν όσους ήταν ακόμα ζωντανοί. Οι στενοί διάδρομοι ήταν γεμάτοι με ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τη φωτιά.

Ο δήμαρχος της Λινγκουάλα, Νόρμπερτ Μουσίνγκα, δήλωσε στο Πρακτορείο Τύπου του Κονγκό ότι ο προσωρινός αριθμός των θυμάτων είναι 22, σημειώνοντας ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί.

Η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει επιβεβαιωθεί. «Είναι μια τραγωδία», δήλωσε ο Ζακεμίν Σαμπάνι, αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εσωτερικών του Κονγκό, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο το πρωί του Σαββάτου.

Οι θανατηφόρες πυρκαγιές είναι συχνές σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Κινσάσα, όπου η αστική ανάπτυξη δεν συμβαδίζει με παροχές όπως οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Οι πυρκαγιές είναι συχνές κατά την περίοδο της ξηρασίας και αρκετές έχουν σημειωθεί φέτος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης:

Ο Πούτιν συναντά τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ

Γερμανία: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για «τη δημοκρατία», παραμονή των κρίσιμων εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ

Οι ΗΠΑ χτύπησαν τρία ιρανικά τάνκερ, ως αντίποινα για τις πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης (Photo/Video)