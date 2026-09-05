Aνακοίνωση του ΓΕΑ για τη συντριβή του Phantom – Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

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Τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο χειριστών του F-4 Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του το ΓΕΑ.

Παράλληλα, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του σμηναγού και του επισμηναγού, που ανασύρθηκαν νεκροί από το σημείο της συντριβής.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ:

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους.

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