search
ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 19:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

05.09.2026 19:15

Aνακοίνωση του ΓΕΑ για τη συντριβή του Phantom – Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

05.09.2026 19:15
tanagra (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο χειριστών του F-4 Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του το ΓΕΑ.

Παράλληλα, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του σμηναγού και του επισμηναγού, που ανασύρθηκαν νεκροί από το σημείο της συντριβής.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ:

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους.

Διαβάστε επίσης:

Ηλεκτρικό μοτοποδήλατο παρασύρθηκε από Ι.Χ. στον Εύοσμο – Νεκρή η 30χρονη αναβάτης


Δύο πολίτες τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια του F-4 Phantom στην Τανάγρα – Συγκεντρώνονται όλα τα ευρήματα για την έρευνα (Photos/Video)

Φωτιά στον Νέο Κουβαρά Αττικής: Ένας νεκρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nazi_afd
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για «τη δημοκρατία», παραμονή των κρίσιμων εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ

tanagra (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Aνακοίνωση του ΓΕΑ για τη συντριβή του Phantom – Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Με στιλέτο δολοφόνησαν το βρέφος στην Κυψέλη – Από αιμορραγία ο θάνατός του σύμφωνα με τον ιατροδικαστή (Video)

EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικό μοτοποδήλατο παρασύρθηκε από Ι.Χ. στον Εύοσμο – Νεκρή η 30χρονη αναβάτης

KOUTSOUMPAS_LESVOS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας από τη ΔΕΘ: «Παλλαϊκή απαίτηση να δοθούν εδώ και τώρα λεφτά για μισθούς και συντάξεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manolis-kostidis
LIFESTYLE

Κωστίδης: Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια υπό τον Ερντογάν 

kabourakis_arniakos
MEDIA

«Νιώθω λίγο Γιώργος Παπαδάκης»: Το καλωσόρισμα του Καμπουράκη στον Τάσο Αρνιακό (Video)

pizzette-di-melanzane-risultato-scaled (1)
CUCINA POVERA

Εύκολα πιτσάκια μελιτζάνας

klelia-antinoos (1)
LIFESTYLE

Αντίνοος Αλμπάνης: «Δύο πράγματα είναι προκλητικά φωτογενή σε αυτή τη ζωή, τα άλογα και η Κλέλια»

food
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κατσαρόλα χάνει έδαφος: Τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν τη μάχη του έτοιμου φαγητού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 19:32
nazi_afd
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για «τη δημοκρατία», παραμονή των κρίσιμων εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ

tanagra (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Aνακοίνωση του ΓΕΑ για τη συντριβή του Phantom – Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Με στιλέτο δολοφόνησαν το βρέφος στην Κυψέλη – Από αιμορραγία ο θάνατός του σύμφωνα με τον ιατροδικαστή (Video)

1 / 3