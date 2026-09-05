Νεκρή σε τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας η 29χρονη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη

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Η 29χρονη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη ήταν ανάμεσα στα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, προκαλώντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε.

Η νεαρή δημιουργός είχε ήδη ξεχωρίσει στον χώρο του κινηματογράφου, με το έργο της να έχει παρουσιαστεί σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ.

Το ερχόμενο φθινόπωρο μάλιστα σχεδίαζε να ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας της ταινίας με τίτλο «Πέρασμα», η οποία θα γυριζόταν στα Άγραφα. Τα περισσότερα γυρίσματα της ταινίας ήταν προγραμματισμένα να πραγματοποιηθούν στα Μεγάλα Βραγγιανά, με την ιστορία να επικεντρώνεται στη ζωή ενός έφηβου βοσκού.

Παρά τον πρόωρο χαμό της, η οικογένεια της Μαρίας Τσιώλη, αλλά και οι συνεργάτες της, επιθυμούν η ταινία να ολοκληρωθεί και να υλοποιηθεί σύμφωνα με το όραμα που είχε η ίδια για το έργο της.

Την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook πως είχε συνομιλήσει με τη νεαρή σκηνοθέτιδα και τον παραγωγό Σπύρο Σκάνδαλο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την παραγωγή της ταινίας.

«Υποσχόμαστε αφού είναι και επιθυμία της μητέρας σου και των συνεργατών σου, να κάνουμε απο τη μεριά μας ότι χρειαστεί και η ταινία να γυριστεί όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες», σημειώνει στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Facebook:

«Δυστυχώς έφυγε πρόωρα στα 29 της μόλις χρόνια η πολυβραβευμένη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη..

Πριν λίγο καιρό μιλήσαμε με εσένα ως σεναριογράφο και τον Σπύρο Σκάνδαλο ως παραγωγό για την ταινία που θα γυρίζατε αυτό το Φθινόπωρο στα χωριά των Αγράφων. Η ταινία όπως μου είπες θα ειχε πρωταγωνιστή εναν έφηβο βοσκό που ζει στο χωριό, θα είχε τον τίτλο << ΠΕΡΑΣΜΑ>>, θα γυριζόταν κυρίως στα Μεγάλα Βραγγιανά και στην οποία θα ήταν χορηγός ο Δήμος μας.

Η ζωή δυστυχώς είχε αλλά σχέδια και πριν λίγες ημέρες άφησες τη ζωή σου από τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στα 29 σου μόλις χρόνια. Ότι και να πεις είναι λίγο… Ο Θεός να σε αναπαύσει και να δώσει δύναμη στην οικογένειά σου και τους φίλους σου.

Υποσχόμαστε αφού είναι και επιθυμία της μητέρας σου και των συνεργατών σου, να κάνουμε απο τη μεριά μας ότι χρειαστεί και η ταινία να γυριστεί όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες».



Η Μαρία Τσιώλη, η οποία έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε ηλικία 17 ετών με τη βραβευμένη ταινία μικρού μήκους «Victoria», συνέχισε έκτοτε την καλλιτεχνική της πορεία στον χώρο του κινηματογράφου.

Το 2024, η σπουδαστική ταινία μικρού μήκους «ΑΣΙΣΤ», η οποία αποτέλεσε και τη διπλωματική της εργασία για την αποφοίτησή της από τη Σχολή Λυκούργου Σταυράκου, συμμετείχε στο τμήμα «Μικρές Ιστορίες» του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθηνών «Νύχτες Πρεμιέρας».

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