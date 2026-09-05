Ηλεκτρικό μοτοποδήλατο παρασύρθηκε από Ι.Χ. στον Εύοσμο – Νεκρή η 30χρονη αναβάτης

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Τραγικό θάνατο βρήκε 30χρονη σε τροχαίο που έγινε το πρωί του Σαββάτου, στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε η 30χρονη ανετράπη της πορείας και στη συνέχεια παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 35χρονη.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

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