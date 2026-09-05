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05.09.2026 20:17

Ολυμπιακός: Σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Κααμπί στον Βόλο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι (Video)

05.09.2026 20:17
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Ο σοβαρότατος τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόρπισε παγωμάρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον γηπεδούχο Βόλο.

Ο Μαροκινός άσος του Ολυμπιακού έσπασε το πόδι του σε σύγκρουση με τον τερματοφύλακα Μάριο Σιαμπάνη προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και αποχώρησε με φορείο, για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Μάλιστα ο πορτιέρο του Βόλου ξέσπασε σε λυγμούς, ενώ ακόμα και διαιτητής του αγώνα, Θανάσης Τζήλος, τραβούσε τα μαλλιά του, όπως και πολλοί ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Η σύγκρουση των δύο ποδοσφαιριστών έγινε πάνω στη φάση. Το πόδι του Ελ Κααμπί, ο οποίος επιχειρούσε προβολή, «παγιδεύτηκε» κάτω από το κορμί του Σιαμπάνη και τσακίστηκε. Μάλιστα στη φάση σφυρίχτηκε πέναλτυ, το οποίο αξιοποίησε ο Ζότα Σίλβα (0-1). Ο σκόρερ αφιέρωσε αμέσως το γκολ στον χτυπημένο συμπαίκτη του, σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του τον αριθμό «9».

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ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 21:24
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