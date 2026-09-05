ΔΕΘ: Τα νέα μέτρα για συνταξιούχους, μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες,οικογένειες και επιχειρήσεις

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Ένα ευρύ πακέτο παρεμβάσεων για εισοδήματα, φορολογία, συντάξεις, στέγαση και κοινωνικές παροχές ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τα μέτρα να τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο του 2026 και κατά τη διάρκεια του 2027.

Στις βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η αύξηση της ενίσχυσης στα 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, η θέσπιση μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους και η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028. Παράλληλα, μηδενίζεται ο φόρος για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Τα μέτρα έως το τέλος του 2026

Στις 25 Σεπτεμβρίου προβλέπεται η αναδρομική καταβολή διπλού ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024.

Από την 1η Νοεμβρίου ξεκινά η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στους αγρότες απευθείας στην αντλία, μέσω του νέου συστήματος, ενώ στις 30 Νοεμβρίου καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 2025.

Την ίδια ημέρα θα δοθεί ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και σε ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Στα τέλη Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου, με βάση την εξέλιξη του πληθωρισμού και του ΑΕΠ και χωρίς συμψηφισμό της αύξησης με την προσωπική διαφορά.

Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και αναπηρικά επιδόματα

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 μηδενίζεται ο φόρος για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες, το ειδικό επίδομα αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Για το τέταρτο παιδί αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ και για το πέμπτο από 5.500 σε 6.500 ευρώ. Η αύξηση καλύπτει και γεννήσεις από τον Ιανουάριο του 2026.

Από τις αρχές του 2027 καθιερώνεται επίσης μόνιμη τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Η αλλαγή αφορά 220.000 δικαιούχους, με το μέσο πρόσθετο ετήσιο όφελος να υπολογίζεται σε περίπου 220 ευρώ.

Ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»

Από τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινά ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», ένας ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά έως δύο ετών.

Οι γονείς θα μπορούν να καταθέτουν έως 1.200 ευρώ ετησίως και το Δημόσιο θα προσθέτει ισόποση συμμετοχή. Το κεφάλαιο θα παραμένει δεσμευμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.

Με αποταμίευση 100 ευρώ τον μήνα από τους γονείς, το ποσό που μπορεί να έχει συγκεντρωθεί όταν το παιδί φθάσει στα 18 έτη υπολογίζεται σε πάνω από 60.000 ευρώ.

Ρεύμα και στεγαστικό

Από τον Ιανουάριο του 2027 οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος μειώνονται κατά 50%, από 6,9 ευρώ/MWh σε 3,45 ευρώ/MWh. Η αλλαγή αφορά περισσότερες από έξι εκατομμύρια παροχές.

Προβλέπεται επίσης πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων για 100.000 δικαιούχους.

Στο στεγαστικό, από τον Ιανουάριο ξεκινά το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Ο φόρος μεταβίβασης για την αγορά κατοικίας από πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε. αυξάνεται από 3% σε 15%.

Κατώτατος μισθός και εισφορές

Την 1η Απριλίου 2027 προβλέπεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα συμπαρασύρει τριετίες και επιδόματα, καθώς και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση για τους δημοσίους υπαλλήλους. Την ίδια ημερομηνία, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

Ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να φθάσει στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028 και στα 1.300 ευρώ για εργαζομένους με τρεις τριετίες.

Οι αλλαγές για τους επαγγελματίες

Στις φορολογικές δηλώσεις του 2027 προβλέπονται φοροελαφρύνσεις συνολικού ύψους 884 εκατ. ευρώ. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες καταργούνται οι προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Από την αλλαγή ωφελούνται περισσότεροι από 155.000 επαγγελματίες.

Επεκτείνεται επίσης η μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για όσους δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τους ιδιοκτήτες ταξί.

Παράλληλα, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος στην ελληνική περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη και εφαρμόζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στη φορολογία εισοδήματος από ακίνητα.

Οι παρεμβάσεις για αγρότες και επιχειρήσεις

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για εισόδημα 30.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται από 5.083 σε 2.183 ευρώ. Το μέτρο αφορά, σε πρώτη φάση, περίπου 50.000 αγρότες.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προκαταβολή φόρου μειώνεται από 55% σε 50%. Στις επιχειρήσεις, η προκαταβολή φόρου θα μειώνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, από το σημερινό 80%, μέχρι να φθάσει στο 50%. Παράλληλα, 1,5 δισ. ευρώ μεταφέρονται από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από αυτά, 1,1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε δανειοδοτικά εργαλεία και 400 εκατ. ευρώ σε εγγυοδοτικά.

Τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους

Τον Δεκέμβριο του 2027 θα καταβληθεί για πρώτη φορά το μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ μικτά σε περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους.

Η ενίσχυση θα προσμετράται στις αποδοχές και θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης. Τον Νοέμβριο του 2027 θα καταβληθούν εκ νέου η επιστροφή ενοικίου και η ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, στα ΑμεΑ και στους ανασφάλιστους υπερήλικες, ενώ στα τέλη Δεκεμβρίου θα ακολουθήσουν οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου.

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