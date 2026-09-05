Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Ακτινογραφία» της οικονομίας με ψηφιακά δεδομένα και πρόωρη εξόφληση του 1ου μνημονίου πριν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες

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Σε μια κίνηση με σαφή πολιτικό και οικονομικό συμβολισμό, παραμονές των πρωθυπουργικών ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης τον «παλμογράφο» της ελληνικής οικονομίας.

Στην εκδήλωση «Πρόοδος για τη χώρα, Προοπτική για όλους», ο κ. Πιερρακάκης επιχείρησε να συνδέσει τα μακροοικονομικά μεγέθη με την καθημερινότητα των πολιτών, χρησιμοποιώντας πραγματικά στοιχεία και ψηφιακά δεδομένα που παρακολουθεί καθημερινά το οικονομικό επιτελείο.

Τα ψηφιακά έσοδα και η «ακτινογραφία» των ακινήτων

Παρουσιάζοντας την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, ο Υπουργός εστίασε στην αλλαγή του μοντέλου πληρωμών και τη ραγδαία ψηφιοποίηση:

Φορολογικές εισπράξεις: Αγγίζουν τα 33,37 δισεκατομμύρια ευρώ για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου. Από αυτά, τα 29 δισ. ευρώ διεκπεραιώθηκαν μέσω τραπεζικών συστημάτων, ενώ μόλις 870 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν απευθείας στις ΔΟΥ. Παράλληλα, σημειώθηκε η αλματώδης άνοδος του συστήματος IRIS έναντι των καρτών.

Τελωνεία: Διενεργούνται πάνω από 1 εκατομμύριο δηλώσεις και συναλλαγές, με συνολική αξία διακινούμενων αγαθών που ξεπερνά τα 85,1 δισ. ευρώ.

Ακίνητη περιουσία: 7,15 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα δηλώνουν 34,8 εκατομμύρια δικαιώματα επί ακινήτων. Η συνολική αντικειμενική αξία της φορολογητέας περιουσίας ανέρχεται στα 782,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αποφέροντας 2,3 δισ. ευρώ ΕΝΦΙΑ ετησίως. Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων πρόκειται να μετατραπεί σε 100% πλήρη απαλλαγή.

Εκρηκτική άνοδος στο MyData και στο επιχειρηματικό ισοζύγιο

Η εικόνα της αγοράς αποτυπώνεται καθαρά στα ψηφιακά συστήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου:

MyData: Από τα 290 εκατομμύρια παραστατικά το 2021, καταγράφηκε εκτόξευση στα 2,2 δισεκατομμύρια παραστατικά (αύξηση 7,6 φορές), με τη δηλωθείσα αξία να υπερβαίνει το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ.

Γ.Ε.ΜΗ.: Συγκρίνοντας την 28η Αυγούστου του 2018 με την αντίστοιχη ημέρα του 2026, το ετήσιο ισοζύγιο συστάσεων/διαγραφών επιχειρήσεων εκτινάχθηκε από τις +9.668 στις +25.645 νέες επιχειρήσεις (40.338 ενάρξεις έναντι 14.693 διαγραφών).

Δημόσιες Επενδύσεις: Τριπλασιάστηκαν από τα 5,6 δισ. ευρώ το 2019 στα 16,7 δισ. ευρώ, με τις διοχετεύσεις στην οικονομία έως τις 28 Αυγούστου να φτάνουν ήδη τα 8,8 δισ. ευρώ.

Έρχεται η πλατφόρμα «Συνέπεια» για τις οφειλές του Δημοσίου

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις πληρωμές του ευρύτερου δημόσιου τομέα —όπου έως τα τέλη Αυγούστου είχαν εκδοθεί 265.000 τιμολόγια αξίας 22,6 δισ. ευρώ— ο Υπουργός ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία.

Έως το τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα «Συνέπεια», η οποία θα παρέχει πλήρη διαφάνεια και ορατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με το ποια τιμολόγια του Δημοσίου έχουν εξοφληθεί, ποιοι φορείς καθυστερούν και ποια ποσά εμπλέκονται.

Ρεκόρ στον Εξωδικαστικό και «κούρεμα» στο Ιδιωτικό Χρέος

Στο μέτωπο της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, ο εξωδικαστικός μηχανισμός εμφανίζει αυξητική δυναμική. Οι επιτυχείς ρυθμίσεις εκτιμάται ότι θα κλείσουν στις 23.838, σημειώνοντας αύξηση 155%.

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε ειδική αναφορά στο πλέγμα προστασίας των οφειλετών, σημειώνοντας τη μείωση του ορίου υπαγωγής στις 5.000 ευρώ, την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ (με άρση κατάσχεσης με καταβολή του 25% της οφειλής), τις παρεμβάσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, αλλά και την αναδρομική εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για τις ρυθμίσεις του ν. 3869/10 (νόμος Κατσέλη).

Το σχέδιο εξουδετέρωσης της «νάρκης του 2032»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ταχύτατη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, το οποίο από το 210% μετά την πανδημία υποχωρεί φέτος στο 136,8%, με προοπτική να πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 120% έως το 2029.

Όπως εξήγησε ο Υπουργός, η απόφαση για την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου του 1ου Μνημονίου (GLF) —από τα 52,9 δισ. έχουν αποπληρωθεί τα 33,5 δισ. και απομένουν 19,4 δισ.— με στόχο την πλήρη εξόφληση έως το 2031 (10 χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο), αποσκοπεί στην εξουδετέρωση της «νάρκης του 2032». Τότε θα προστίθεντο υποχρεώσεις 25-30 δισ. ευρώ, δημιουργώντας επιπλέον ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ για τη χώρα.

«Για κάθε 1 δισ. ευρώ που αποπληρώνουμε νωρίτερα, εξοικονομούμε 30 εκατομμύρια ευρώ», υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης, σημειώνοντας ότι η βελτίωση της καμπύλης του χρέους δίνει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας υπογράμμισε ότι η σταθερότητα και τα πλεονάσματα της οικονομίας —με εξαγωγές στο 42% του ΑΕΠ και επενδύσεις στο 17%— αποτελούν το απαραίτητο υπόβαθρο για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, με ορίζοντα το 2030.

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