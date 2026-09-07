Λίβανος: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους δύο παιδιά και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού

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Τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους στοίχισαν τα πλήγματα που εξαπέλυσε ο ισραλινός στρατός το πρωί της Δευτέρας (7/9) σε πόλη του νότιου Λιβάνου.

Σύμφωνα με το κρατικό λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, ανάμεσα στα θύματα είναι δύο παιδιά και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τους βομβαρδισμούς του νότιου Λιβάνου, παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο με στόχο (όπως ισχυρίζεται) να σταματήσουν οι μάχες ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και την ένοπλη λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή (6/9), από ισραηλινά πλήγματα.

Λίγο μετά τα μεσάνυκτα, ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα έπληξαν ένα κτίριο κατοικιών στην πόλη Κφαρ Ρουμάν στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και τραυματίζοντας άλλους πέντε, μετέδωσε το λιβανικό National News Agency.

Χωριστό πλήγμα από ισραηλινό drone σε πολιτικό όχημα στην πόλη στοίχισε τη ζωή σε δύο μέλη ιατρικού προσωπικού που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, πρόσθεσε.

Τα πλήγματα στην πόλη πραγματοποιήθηκαν χωρίς να υπάρξει προειδοποίηση από τον ισραηλινό στρατό μέσω του ίντερνετ για εκκένωσή της. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν αμέσως σε ερωτήσεις του Reuters για τα πλήγματα – μεταξύ άλλων αν γνώριζαν για την παρουσία ιατρικού προσωπικού και παιδιών στις τοποθεσίες των πληγμάτων και γιατί δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για εκκένωση της περιοχής.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε χωριστή προειδοποίηση εκκένωσης λίγο μετά τις 2:00 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για περιοχές γύρω από ένα κτίριο σε άλλη πόλη του νοτίου Λιβάνου, όπου δήλωσε πως θα πλήξει εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 4.300 ανθρώπους από τις 2 Μαρτίου, δύο ημέρες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν.

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