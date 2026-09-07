Ούλριχ Ζίγκμουντ: Το «χαμογελαστό πρόσωπο» της AfD που το Spiegel χαρακτήρισε ως «τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο της Γερμανίας»

Takeaways by to pontiki AI Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, επικεφαλής υποψήφιος της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, πέτυχε ιστορικό εκλογικό αποτέλεσμα συγκεντρώνοντας 43,8% των ψήφων στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές.

Ο 35χρονος πολιτικός, που διακρίνεται για την ισχυρή παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το προσιτό δημόσιο προφίλ του, διεκδικεί πλέον την πρωθυπουργία του κρατιδίου.

Παρά την επικοινωνιακή του στρατηγική που αποφεύγει την επιθετική ρητορική, ο Ζίγκμουντ υποστηρίζει μια αυστηρή αντιμεταναστευτική ατζέντα, την άμεση υλοποίηση απελάσεων και την αναθεώρηση της ενεργειακής πολιτικής της Γερμανίας.

Η πολιτική του δράση και η συμμετοχή του σε συζητήσεις περί «επαναμετανάστευσης» έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με το περιοδικό Spiegel να τον χαρακτηρίζει ως έναν από τους πιο επικίνδυνους πολιτικούς της χώρας.

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Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ πέτυχε να προσθέσει ακόμη μια «πινελιά» στο «αγκάλιασμα» της Ευρώπης με την ακροδεξιά, μετά τον σαρωτικό θρίαμβο της AfD στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Ο μόλις 35 ετών πολιτικός έφερε τη γερμανική ακροδεξιά επικίνδυνα κοντά στην εξουσία, χρησιμοποιώντας σκληρή αντιμεταναστευτική ατζέντα, έντονη παρουσία στα social media και πλέον διεκδικεί ευθέως την πρωθυπουργία του κρατιδίου.

Στις περιφερειακές εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου, η AfD συγκέντρωσε 43,8% των ψήφων και 39 από τις 83 έδρες, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία. Πρόκειται για την ισχυρότερη εκλογική επίδοση στην ιστορία του κόμματος στη Γερμανία.

Πίσω από το αποτέλεσμα βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό η καμπάνια του Ζίγκμουντ, ενός πολιτικού που το Reuters περιγράφει ως το το «ηλιόλουστο, χαμογελαστό πρόσωπο» της AfD.

Από τα αρώματα στην πολιτική

Ο Ζίγκμουντ γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1990 στο Havelberg της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Σπούδασε οικονομική ψυχολογία και διοίκηση επιχειρήσεων, ενώ πριν από την πλήρη είσοδό του στην πολιτική ασχολήθηκε επιχειρηματικά με έναν μάλλον ασυνήθιστο τομέα: το scent marketing, δηλαδή τη χρήση αρωμάτων σε χώρους με στόχο τη δημιουργία συγκεκριμένης διάθεσης στους καταναλωτές.

Το 2014 ίδρυσε εταιρεία που εμπορευόταν αρωματικά έλαια και συστήματα αρωματισμού, ενώ και η πτυχιακή του εργασία εξέταζε την ψυχολογική επίδραση των αρωμάτων στην αγοραστική συμπεριφορά.

Το Reuters θεωρεί σημαντική αυτήν την περίοδο της ζωής του, καθώς ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι οι σπουδές του τού δίδαξαν τη σημασία της δημιουργίας θετικής διάθεσης γύρω από ένα προϊόν.

Η ίδια λογική, σύμφωνα με το πρακτορείο, φαίνεται να χαρακτηρίζει και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί σήμερα το πολιτικό μήνυμα της AfD: λιγότερη επιθετικότητα στην εικόνα, περισσότερα χαμόγελα, προσωπική επαφή και ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία.

Από τo CDU στην AfD

Πριν ενταχθεί στην AfD, ο Ζίγκμουντ ήταν μέλος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU).

Προσχώρησε στην AfD σε ηλικία 24 ετών και δύο χρόνια αργότερα, το 2016, εξελέγη για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Από τον Αύγουστο του 2022 είναι συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD στο κρατίδιο μαζί με τον Oliver Kirchner, ενώ το 2025 επελέγη ως ο επικεφαλής υποψήφιος του κόμματος για τις εκλογές του 2026.

Η πολιτική του άνοδος υπήρξε έτσι εξαιρετικά γρήγορη: μέσα σε περίπου μία δεκαετία πέρασε από ένα νέο μέλος της AfD σε κεντρικό πρόσωπο της προσπάθειας του κόμματος να διεκδικήσει την εξουσία σε ένα γερμανικό κρατίδιο.

Ο πολιτικός του TikTok

Ένας από τους βασικούς λόγους της αναγνωρισιμότητας του Ζίγκμουντ είναι η παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το Euronews, διαθέτει περισσότερους από 400.000 ακολούθους στο Instagram και πάνω από 763.500 στο TikTok, αριθμοί που τον κατατάσσουν μεταξύ των Γερμανών πολιτικών με τη μεγαλύτερη παρουσία στις συγκεκριμένες πλατφόρμες.

@mutzurwahrheit90 Das habt ihr so noch nicht gehört… CDU jetzt völlig „verqueer“! ♬ Originalton – Ulrich Siegmund

Η εικόνα που προβάλλει είναι εκείνη ενός προσιτού πολιτικού:

φωτογραφίζεται και βγάζει selfies με υποστηρικτές,

εμφανίζεται σε οικογενειακές εκδηλώσεις,

οργανώνει «διαλόγους με τους πολίτες»,

επιδιώκει προσωπική επαφή στις πόλεις και στα χωριά της Σαξονίας-Άνχαλτ,

ενημερώνει διαρκώς τους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους του στα social media.

Το Reuters σημειώνει επίσης ότι αποφεύγει τη σκληρή δημόσια ρητορική που χαρακτηρίζει άλλα γνωστά στελέχη της AfD, όπως ο Björn Höcke στη Θουριγγία.

Αυτή ακριβώς η αντίθεση ανάμεσα στο πολιτικό πρόγραμμα που εκπροσωπεί και στο φιλικό επικοινωνιακό προφίλ του είναι εκείνη που έχει κινήσει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων.

Γιατί το Spiegel τον αποκάλεσε «τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο της Γερμανίας»

Το Spiegel αφιέρωσε εξώφυλλο στον Ζίγκμουντ χαρακτηρίζοντάς τον «τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο της Γερμανίας».

Der neue SPIEGEL ist da:



📍 Sachsen-Anhalt: Warum ist AfD-Mann Siegmund so erfolgreich?

📍 Drohnenfund in Leipzig: Was, wenn es wirklich Moskau war?

📍 Albanien: Scheitert das Bauprojekt der Trump-Familie an Massenprotesten?

Morgen am Kiosk, jetzt online: https://t.co/P4HepdSjhE pic.twitter.com/0KxIn0ErCC — DER SPIEGEL (@derspiegel) August 13, 2026

Όπως εξηγεί το Reuters, ο χαρακτηρισμός συνδεόταν με την ικανότητά του να παρουσιάζει με φιλικό και προσιτό πρόσωπο ένα κόμμα του οποίου η οργάνωση στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει χαρακτηριστεί από την τοπική Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ως «αποδεδειγμένα ακροδεξιά εξτρεμιστική» και εχθρική προς τη θεμελιώδη δημοκρατική τάξη.

Η AfD αμφισβητεί τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό δικαστικά. Σύμφωνα με το Euronews, η σχετική διαδικασία βρίσκεται υπό δικαστική εξέταση.

Ο ίδιος ο Ζίγκμουντ, πάντως, δεν απέφυγε τον τίτλο του Spiegel. Αντίθετα, τον αξιοποίησε επικοινωνιακά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, υπογράφοντας αντίτυπα του περιοδικού με το πρόσωπό του στο εξώφυλλο.

Μετανάστευση, άσυλο και απελάσεις

Πίσω από το πιο ήπιο επικοινωνιακό ύφος βρίσκονται σαφείς και σκληρές πολιτικές θέσεις.

Ο Ζίγκμουντ ζητά, μεταξύ άλλων, πολύ πιο περιοριστική μεταναστευτική πολιτική, απελάσεις και ριζικές αλλαγές στην πολιτική του κρατιδίου.

Το Reuters αναφέρει ότι επικρίνει έντονα την πολιτική ασύλου της Γερμανίας αλλά και τις πολιτικές πράσινης ενέργειας, τις οποίες θεωρεί υπεύθυνες για την αύξηση του κόστους.

Παράλληλα, έχει επικρίνει τη στάση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς απέναντι στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η γερμανική πολιτική έφερε χωρίς λόγο τη χώρα σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία και συνέβαλε, κατά την άποψή του, στην αύξηση του κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η συνάντηση στο Πότσνταμ και η «remigration»

Μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από τον Ζίγκμουντ αφορά τη συμμετοχή του σε συνάντηση κοντά στο Πότσνταμ τον Νοέμβριο του 2023.

Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση συμμετείχε ο Αυστριακός ακροδεξιός ακτιβιστής Martin Sellner, ο οποίος παρουσίασε θέσεις γύρω από τη λεγόμενη «remigration».

Η έννοια που παρουσίασε ο Sellner δεν αφορούσε μόνο αλλοδαπούς που ήταν υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τη Γερμανία, αλλά και μέτρα σε βάρος «μη αφομοιωμένων πολιτών» μεταναστευτικής καταγωγής.

Ο Ζίγκμουντ υποστήριξε αργότερα ότι συμμετείχε στη συνάντηση ως ιδιώτης, σημειώνοντας ότι η παρουσία του σε μία διάλεξη δεν σημαίνει αυτομάτως ότι συμφωνεί με το περιεχόμενό της.

Όταν ρωτήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 αν αποστασιοποιείται από το σχέδιο «remigration» του Sellner, απάντησε ότι «οι κατηγορίες πρέπει να απορριφθούν».

Το στοίχημα της «κανονικοποίησης»

Η περίπτωση Ζίγκμουντ προσελκύει το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ επειδή δεν ταιριάζει στην παραδοσιακή εικόνα ενός σκληρού ακροδεξιού πολιτικού.

Το Reuters τον παρουσιάζει κομψά ντυμένο, με προσεγμένη εμφάνιση, χαμόγελο και άμεση επαφή με τους ψηφοφόρους, ενώ το Euronews υπογραμμίζει τη δύναμη της παρουσίας του στα social media και τη στρατηγική του στις οικογενειακές και τοπικές εκδηλώσεις.

Την ίδια στιγμή, οι βασικές πολιτικές του προτεραιότητες παραμένουν η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, οι απελάσεις, η κριτική στις πολιτικές ασύλου και πράσινης ενέργειας και μια διαφορετική προσέγγιση της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία.

Και μετά το 43,8% της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, ο Ούλριχ Ζίγκμουντ δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα ισχυρό περιφερειακό στέλεχος του κόμματος.

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