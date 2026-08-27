Ιταλία: Ελικόπτερο χτύπησε καλώδια τελεφερίκ και συνετρίβη – Δύο νεκροί (video)

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Ένα διθέσιο ελικόπτερο στην Ιταλία προσέκρουσε στα καλώδια τελεφερίκ, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να συντριβεί.

Το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς έγινε χθες, 26 Αυγούστου, με έναν περαστικό να καταγράφει τη στιγμή.

Un autogiro biposto è precipitato nella mattinata di oggi, 26 agosto, nei pressi della diga di Campliccioli, nel territorio di Antrona Schieranco, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.



Le due persone a bordo, un uomo di 62 anni residente a Premeno e una donna di 63 anni… pic.twitter.com/AwBm3FzgGi — FalcoVBS → The Flying Geek (@FalcoVBS) August 26, 2026

Το δυστύχημα έγινε στη λίμνη Καμπλιτσιόλι, σε υψόμετρο περίπου 1.400 μέτρων, στην υψηλή κοιλάδα Αντρόνα, κοντά στα σύνορα της Όσολα με την Ελβετία, μεταδίδει η «La Stampa».

Στο ελικόπτερο επέβαιναν ο Αλεσάντρο Άντζελο Μουσίντσελι, μηχανικός, γεννημένος το 1964 και η Αντονέλα Παγκλιαράνι, γεννημένη το 1963, σύντροφος του αδελφού του πιλότου.

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