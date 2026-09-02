search
ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 14:55
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2026 13:13

ΕΡΤ1: Οι «Κουτσουπιές» περιγράφουν, με δόση χιούμορ και υπερβολής, καταστάσεις από την ερήμωση της περιφέρειας

02.09.2026 13:13
koutsoupies new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η σειρά μυθοπλασίας «Οι κουτσουπιές» της ΕΡΤ, σαν παραβολικό πρίσμα, περιγράφει καταστάσεις κοινοτήτων της περιφέρειας, οι αντοχές των οποίων δοκιμάζονται ή έχουν δοκιμαστεί από την «πρόκληση» της ερήμωσης.

Παράλληλα προτάσσει, με δόση χιούμορ, θέματα αποδοχής, ενσωμάτωσης, ανεκτικότητας, συνύπαρξης, κατανόησης κλπ κλπ.

Σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου, σενάριο των Νικόλα Στραβοπόδη- Βασίλη Τσιγκριστάρη και σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη, η τηλεοπτική κάμερα καταγράφει  τις περιπέτειες των κατοίκων ενός ορεινού χωριού που αρνείται να «σβήσει» από τον χάρτη και αποφασίζει να πάρει την τύχη του στα χέρια του.

Όταν οι Κουτσουπιές κινδυνεύουν να ερημώσουν οριστικά, μια τολμηρή πρωτοβουλία φέρνει τα πάνω κάτω: μια αγγελία καλεί κατοίκους από την Αθήνα να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Μόνο που τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται.

Η «σύγκρουση» δύο κόσμων είναι στον στάνταρ εξοπλισμό της πλοκής. Η άφιξη των νεοφερμένων- των πρωτευουσάνων- διχάζει τους κατοίκους του χωριού, πυροδοτώντας συγκρούσεις, απρόβλεπτες συμμαχίες, έρωτες και αμέτρητες κωμικές καταστάσεις. Άλλοι βλέπουν στους κατοίκους από την πόλη τη μοναδική ευκαιρία να ξαναζωντανέψουν οι Κουτσουπιές και άλλοι τις αντιμετωπίζουν ως ανεπιθύμητους εισβολείς που απειλούν τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής τους.

Στους  πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι οι  Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας και Μελίνα Λεφαντζή, καθώς και πλήθος άλλων ηθοποιών σε δευτερεύοντες ρόλους και έκτακτες συμμετοχές.

Διαβάστε επίσης

Τρανσφοβικό παραλήρημα Πορτοσάλτε: «Τα φύλα είναι δύο, τέλος! Όποιος έχει θέμα, καταφεύγει στον ψυχίατρό του»

Ο Πάσχος Μανδραβέλης αποχωρεί από την Καθημερινή – Κατευθύνεται στα ΜΜΕ της Alter Ego Media

ΣΚΑΪ: Συνδυαστικές επενδυτικές κινήσεις στην πλατφόρμα Σπορ FM TV

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agios_nikolaos_kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Απάτη – μαμούθ στον Δήμο Αγίου Νικολάου – «Έκαναν φτερά» 152.000 ευρώ

Ed-Sheeran-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Εντ Σίραν: Στο νοσοκομείο 6 μέλη του συνεργείου του μετά από ατύχημα στο τέλος της συναυλίας του

akrita 661- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν εξελέγη Αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα – Δούρου: Μελανή σελίδα με υπογραφή του πρωθυπουργού (Video)

fotia_1208_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Μύτικα Θήβας – Στη μάχη και οκτώ αεροσκάφη

ELENA_AKRITA_2907
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έλενα Ακρίτα: Η πρώτη αντίδραση μετά το «μπλόκο» στην εκλογή της – Τα δύο «ευχαριστώ» και η φαρμακερή ατάκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zampetoglou-anagnostopoulos-new
MEDIA

«Studio στις 3»: Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα τους στον ΣΚΑΪ

nina flor – filippos de gres- new
LIFESTYLE

Γονείς ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ: Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας

meletopoulos-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βλέπει… νέο Ανδρέα Παπανδρέου στον Σαμαρά

euro_money_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών ν. Κατσέλη: «Καμία συμμόρφωση των funds με τον Άρειο Πάγο – Στο στόχαστρο εγγυητές και πρώτη κατοικία»

fourna new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί έφυγε από τη Φουρνά η πολύτεκνη οικογένεια: Bullying, μποϋκοτάζ στο μαγαζί τους και σπίτι με αρουραίους - Η καταγγελία της μητέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 14:55
agios_nikolaos_kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Απάτη – μαμούθ στον Δήμο Αγίου Νικολάου – «Έκαναν φτερά» 152.000 ευρώ

Ed-Sheeran-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Εντ Σίραν: Στο νοσοκομείο 6 μέλη του συνεργείου του μετά από ατύχημα στο τέλος της συναυλίας του

akrita 661- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν εξελέγη Αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα – Δούρου: Μελανή σελίδα με υπογραφή του πρωθυπουργού (Video)

1 / 3