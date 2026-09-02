ΕΡΤ1: Οι «Κουτσουπιές» περιγράφουν, με δόση χιούμορ και υπερβολής, καταστάσεις από την ερήμωση της περιφέρειας

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Η σειρά μυθοπλασίας «Οι κουτσουπιές» της ΕΡΤ, σαν παραβολικό πρίσμα, περιγράφει καταστάσεις κοινοτήτων της περιφέρειας, οι αντοχές των οποίων δοκιμάζονται ή έχουν δοκιμαστεί από την «πρόκληση» της ερήμωσης.

Παράλληλα προτάσσει, με δόση χιούμορ, θέματα αποδοχής, ενσωμάτωσης, ανεκτικότητας, συνύπαρξης, κατανόησης κλπ κλπ.

Σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου, σενάριο των Νικόλα Στραβοπόδη- Βασίλη Τσιγκριστάρη και σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη, η τηλεοπτική κάμερα καταγράφει τις περιπέτειες των κατοίκων ενός ορεινού χωριού που αρνείται να «σβήσει» από τον χάρτη και αποφασίζει να πάρει την τύχη του στα χέρια του.

Όταν οι Κουτσουπιές κινδυνεύουν να ερημώσουν οριστικά, μια τολμηρή πρωτοβουλία φέρνει τα πάνω κάτω: μια αγγελία καλεί κατοίκους από την Αθήνα να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Μόνο που τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται.

Η «σύγκρουση» δύο κόσμων είναι στον στάνταρ εξοπλισμό της πλοκής. Η άφιξη των νεοφερμένων- των πρωτευουσάνων- διχάζει τους κατοίκους του χωριού, πυροδοτώντας συγκρούσεις, απρόβλεπτες συμμαχίες, έρωτες και αμέτρητες κωμικές καταστάσεις. Άλλοι βλέπουν στους κατοίκους από την πόλη τη μοναδική ευκαιρία να ξαναζωντανέψουν οι Κουτσουπιές και άλλοι τις αντιμετωπίζουν ως ανεπιθύμητους εισβολείς που απειλούν τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής τους.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι οι Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας και Μελίνα Λεφαντζή, καθώς και πλήθος άλλων ηθοποιών σε δευτερεύοντες ρόλους και έκτακτες συμμετοχές.

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