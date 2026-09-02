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02.09.2026 11:14

Ο Πάσχος Μανδραβέλης αποχωρεί από την Καθημερινή – Κατευθύνεται στα ΜΜΕ της Alter Ego Media

02.09.2026 11:14
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Με ανακοίνωση της η Καθημερινή ενημέρωσε ότι ο Πάσχος Μανδραβέλης ολοκληρώνει την συνεργασία του με την ιστορική δημοσιογραφική έκδοση έπειτα από συμπόρευση τουλάχιστον δύο δεκαετιών.

«Ύστερα από δύο και πλέον δεκαετίες παρουσίας στις σελίδες της «Καθημερινής», ο Πάσχος Μανδραβέλης ολοκληρώνει τη συνεργασία του με την εφημερίδα.

Με την οξυδερκή ματιά και την ανεξάρτητη σκέψη του, συνέβαλε ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο, σχολιάζοντας την πολιτική, την οικονομία και την ελληνική κοινωνία με κριτική διάθεση, τεκμηρίωση και συνέπεια.

Η «Καθημερινή» τον ευχαριστεί θερμά για τη μακρά και πολύτιμη προσφορά του.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της δημοσιογραφικής και συγγραφικής του πορείας», αναφέρει σε ανάρτηση στην ηλεκτρονική έκδοση της, η εφημερίδα με τίτλο «Η «Καθημερινή» αποχαιρετά τον Πάσχο Μανδραβέλη».

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, λέγεται ότι μετακινείται προς τα Μέσα της Alter Ego Media ώστε να αρθρογραφεί σε ΝΕΑ και Βήμα.

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