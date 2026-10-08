Το «Αλ Τσαντίρι νιουζ» είχε την καλύτερη τηλεθέαση της Τετάρτης (7/10)

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Προβλέψιμο ότι θα συνέβαινε αυτό με το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» στην πρεμιέρα του.

Το ενδιαφέρον στην ημέρα και το Top 10 της Τετάρτης ήταν ότι η επανάληψη της σειράς «Το σόι σου» εξακολουθεί να καταγράφουν υψηλές επιδόσεις. Αυτό συνέβη όχι μόνον χθες αλλά και προχθές.

Τρίτη επιλογή της ημέρας ήταν το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» που «προσπέρασε» σχεδόν το μισό prime time της ημέρας, και όχι μόνον του ΑΝΤ1, μια ακόμη ένδειξη κατακερματισμού του τηλεοπτικού κοινού στο διάστημα 21.00- 24.00.

Από την ενημέρωση ξεχώρισε το κεντρικό δελτίο του Mega που «πέρασε» στην 10η θέση του του πίνακα τηλεθέασης με τα δημοφιλέστερα προγράμματα.

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