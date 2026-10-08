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08.10.2026 18:34

Κορυφαία η τηλεθέαση του Mega την Τετάρτη (7/10) και λόγω «Αλ Τσαντίρι νιούζ»

08.10.2026 18:34
lakis-lazopoulos

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Η ένταση στον ανταγωνισμό που χθες αναβαθμίστηκε κυρίως από την σατιρική εκπομπή «Αλ Τσαντίρι νιούζ», λόγω πρεμιέρας, φαίνεται να επηρέασε κυρίως τον Alpha και- σε πολύ μικρότερο- βαθμό τον ΑΝΤ1.

Ο ΣΚΑΪ ήταν τέταρτος στις επιλογές του τηλεοπτικού κοινού με πέμπτο το Star το οποίο επίσης επηρεάστηκε από την ένταση του ανταγωνισμού καταγράφοντας απώλειες (-1%) σε σχέση με την Τρίτη.

Η ΕΡΤ1 ισοφάρισε το χαμηλό της (2,7%) για τη νέα σεζόν και η δυναμική της είναι χλωμότερη από εκείνη που είχε ακόμα- ακόμα τον Αύγουστο.

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