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08.10.2026 09:55

ΕΡΤ: Ο νέος γενικός της ΕΡΤ3, Άρης Παναγιωτίδης, προκρίνεται για τα προσωρινά καθήκοντα διευθύνοντα συμβούλου

08.10.2026 09:55
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Τέλος Ιανουαρίου το ΔΣ της ΕΡΤ πρόκρινε σε συνεδρίαση του τον Άρη Παναγιωτίδη για την γενική διεύθυνση της ΕΡΤ3.  Θέμα χρόνου είναι (ίσως τις αμέσως επόμενες μέρες), να εκτελεί προσωρινά χρέη διευθύνοντα συμβούλου της ΕΡΤ, καλύπτοντας το κενό στη θέση από την χθεσινή παραίτηση του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου

Κύκλοι με επίκεντρο το Ραδιομέγαρο αναφέρουν ότι διερευνητικές επαφές και κρούσεις έγιναν και σε άλλα στελέχη του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής των Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του οργανισμού, Βαγγέλης Λουριδάς

Ο Παναγιωτίδης μετρά 25 χρόνια στην ΕΡΤ3 και έπειτα από δημόσια διαγωνιστική διαδικασία ανέλαβε τη γενική διεύθυνση της έπειτα από την «καρατόμηση» της Σύνθιας Σάπικα. Ως τότε ήταν επικεφαλής της διεύθυνσης Παραγωγής, Τεχνικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης της ΕΡΤ3.

Ο Παναγιωτίδης την προηγούμενη εβδομάδα ορίστηκε μέλος των Επιτροπών Ενστάσεων της ΕΡΤ για την πλήρωση θέσεων επικεφαλής στις Γενικές Διευθύνσεις Ραφιοφωνίας και Τηλεόρασης, στη θέση της Χρυσαυγής Ατσιδάκου που παραιτήθηκε από τις Επιτροπές και το ΔΣ της εταιρείας της οποίας ήταν μέλος.

Αναμένεται να οριστεί και προσωρινός γενικός διευθυντής στην ΕΡΤ, για όσο χρόνο ο Άρης Παναγιωτίδης θα παραμείνει προσωρινα CEO του κρατικού πολυμεσικού οργανισμού.

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