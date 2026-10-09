Στο Fox News ως αναλύτρια πιάνει δουλειά η Κάρολαϊν Λέβιτ

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Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου– η νεώτερη ηλικιακά από κάθε προηγούμενο προκάτοχο της-, Κάρολαϊν Λέβιτ εντάσσεται στο δημοσιογραφικό ενημερωτικό δυναμικό του Fox News για να κάνει πολιτικό σχόλιο και ανάλυση.

Η συνεργασία της Λέβιτ με το συντηρητικό ειδησεογραφικό δίκτυο θα αρχίσει την 1η Νοεμβρίου ανακοίνωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Fox News Media Σούζαν Σκοτ.

«Η άμεση εμπειρία της Κάρολαϊν στον Λευκό Οίκο και στην προεκλογική εκστρατεία της προσφέρει μια ξεκάθαρη κατανόηση του σημερινού πολιτικού τοπίου», υπογράμμισε η Σκοτ.

Η Λέβιτ δήλωσε έτοιμη να μεταφέρει στους τηλεθεατές του Fox τη δική της ξεχωριστή ματιά καθώς και «την ίδια ενέργεια και ειλικρίνεια», τόντισε, που χαρακτήρισαν τη θητεία της στον Λευκό Οίκο.

Η 29χρονη Λέβιτ αποτέλεσε την 36η Εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, θέση από την οποία αποχώρησε στα τέλη Αυγούστου, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η μεταπήδηση της Λέβιτ από την πολιτική στην τηλεόραση και την Ενημέρωση ακολουθεί την παράδοση προκατόχων της από την πρώτη διακυβέρνηση Τραμπ, όπως η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς και η Κέιλι ΜακΕνάνι, οι οποίες επίσης εντάχθηκαν στο Fox News μετά την αποχώρησή τους από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον Guardian.

Την είδηση είχαν πρώτοι οι New York Times.

«Η Καρολαϊν είναι μια από τις καλύτερες και πιο αποτελεσματικές επικοινωνιολόγους», έγραψε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, πλέκοντας το εγκώμιο της Λέβιτ. «Όλοι στον Λευκό Οίκο είναι ενθουσιασμένοι που έχει αυτή την ευκαιρία να απευθυνθεί στο κοινό του FOX News για την επιτυχημένη ατζέντα του Προέδρου Τραμπ και να τονίσει όλη τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για τον αμερικανικό λαό», σημείωσε ο Τσουνγκ.

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