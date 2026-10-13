«Χτύπησε ταβάνι» η τηλεθέαση της σειράς «Το σόι σου» τη Δευτέρα (12/10)

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Κοντά στο ένα εκατομμύριο τηλεθεατές μαζεύτηκαν στον Alpha χθες βράδυ για ένα ακόμα απίθανο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου».
Αλλά και το επαναληπτικό επεισόδιο δεν πήγε και άσχημα. Δηλώνεται από την θέση κατάταξης στο ημερήσιο Top 10 της Nielsen.
Τρίτη επιλογή της ημέρας ήταν το «Ντέρτι» που κέρδισε σχεδόν πάνω στο νήμα τις «Μπλε ώρες».
Σε γενικές γραμμές οι σειρές Alpha και ΑΝΤ1 είχαν χθες την τιμητική τους. Σταθερά στην 10αδα των δημοφιλέστερων εκπομπών η δραματική σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» του Mega, η οποία χθες βρέθηκε στο #8 της βραχείας λίστας της Nielsen.
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