ΕΡΤ: Ο Άρης Παναγιωτίδης στη θέση του προσωρινού Διευθύνοντα Συμβούλου μετά από πρόταση του Π. Μαρινάκη

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Τον Άρη Παναγιωτίδη, σημερινό Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤ3, ως προσωρινό Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ Α.Ε. πρόκειται να προτείνει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Η εισήγηση θα υποβληθεί στην προσεχή Γενική Συνέλευση της εταιρείας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος 5062/2023 για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση ο κ. Μαρινάκης θα αποδεχθεί την παραίτηση του απερχόμενου Διευθύνοντος Συμβούλου, Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου. Στην ανακοίνωση τον ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη συνεισφορά του στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών από θέσεις ευθύνης. Κορυφαία από αυτές ήταν η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, στην οποία ορίστηκε τον Ιανουάριο του 2025, μέσω της διαδικασίας που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος.

Μετά τη Γενική Συνέλευση, ο υφυπουργός και η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης θα εκκινήσουν τις προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε να προχωρήσει το συντομότερο η πλήρωση της θέσης. Η διαδικασία, όπως επισημαίνεται, θα διεξαχθεί από το ΑΣΕΠ «με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία», με σεβασμό στην ισχύουσα νομοθεσία. Προβλέπονται δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, αιτήσεις, μοριοδότηση τυπικών προσόντων και γραπτές εξετάσεις.

Η επιλογή του κ. Παναγιωτίδη, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σηματοδοτεί τη συνεχιζόμενη έμπρακτη εμπιστοσύνη στο στελεχιακό δυναμικό της ΕΡΤ. Εκφράζεται παράλληλα η βεβαιότητα ότι τα νέα και τα υφιστάμενα μέλη της διοίκησης, καθώς και το προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε., θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους: να παρέχουν υψηλής ποιότητας ενημέρωση και ψυχαγωγία, προσβάσιμη σε όλους τους Έλληνες, με σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές ο κ. Παναγιωτίδης είναι ένα από τα στελέχη που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση της ΕΡΤ3. Ένας άνθρωπος που προέρχεται από τα «σπλάχνα» της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, την οποία υπηρετεί επί 25 χρόνια. Ο αρμόδιος υφυπουργός Παύλος Μαρινάκης και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη δυναμική ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση του τηλεοπτικού προϊόντος της ΕΡΤ, δίνουν ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης στο στελεχιακό δυναμικό της, επιλέγοντας έναν άνθρωπο με σημαντικό μερίδιο στο success story της ΕΡΤ3.

Ποιος είναι ο Άρης Παναγιωτίδης

Ο Άρης Παναγιωτίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του 1976. Σπούδασε στην Αγγλία και μέχρι το 1999 απέκτησε Πτυχίο και Μεταπτυχιακό στην Παραγωγή ΜΜΕ (Media Production).

Με την ειδικότητα του Διευθυντή Παραγωγής εργάζεται στην ΕΡΤ από τον Οκτώβριο του 2001 & έως σήμερα έχει διατελέσει Προϊστάμενος Παραγωγής & Σκηνοθεσίας, Διευθυντής Παραγωγής – Τεχνικής Λειτουργίας & Ανάπτυξης και από τα τέλη του Ιανουαρίου έως σήμερα βρίσκεται στη θέση του Γεν. Διευθυντή της ΕΡΤ3. Έχει εργαστεί ως ραδιοφωνικός παραγωγός στον 102fm της ΕΡΤ3, στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM100 αλλά & σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Έχει επίσης εργαστεί ως Καθηγητής στον τομέα των ΜΜΕ σε ΙΕΚ της Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του ΔΣ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΔΣ της ΧΑΝΘ. Είναι παντρεμένος και έχει 2 κόρες.

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