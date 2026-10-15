Ήττα στο γήπεδο, αλλά νίκη στην τηλεθέαση κατάφερε η ΑΕΚ την Τετάρτη (14/10)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το ματς του Champions League Σαχτάρ Ντόνετσκ- ΑΕΚ που μετέδωσε χθες βράδυ απευθείας το Mega συγκέντρωσε τους περισσότερους τηλεθεατές από κάθε άλλο πρόγραμμα της ημέρας.

Δεύτερο σε δημοφιλία αναδείχθηκε το επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά σ αγαπώ» και τρίτο εκείνο από τις «Μπλε ώρες».

Το prime time του ΑΝΤ1 που εκπροσωπήθηκε από τις σειρές «Κρίνο και αγκάθι» και «Ντέρτι» καπάρωσε θέσεις στο ημερήσιο Top 10 και έκανε τρίδυμο με το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Στην 10αδα επίσης η νέα σειρά «Μια γυναίκα» του Alpha και το τηλεπαιχνίδι «Deal». Κι έτσι τέσσερις στις 10 θέσεις στο τηλεβαρόμετρο της ημέρας ήταν ρεζερβέ από εκπομπές του Alpha.

Διαβάστε επίσης

Ανθή Βούλγαρη για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Μαθαίνω ότι φεύγει και «πιστολιάζει», χρωστάει μαλλιά, λούσα…

Κέιτι Ζακαράια: Τα ερωτήματα για τα νομικά της προσόντα και η δύσκολη πρώτη δοκιμασία στον Λευκό Οίκο

Η παρέα του «Ράδιο Αρβύλα»… ξαναχτυπά – Αποχαιρετά με τον δικό της τρόπο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ