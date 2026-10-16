ΕΡΤ: Με την Ακαδημία Αθηνών φέρνουν πιο κοντά την επιστημονική σκέψη και την πνευματική δημιουργία με την κοινωνία

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Συμπαραγωγή ντοκιμαντέρ και σύντομων ενημερωτικών εκπομπών ή μηνυμάτων συμφώνησαν ΕΡΤ και Ακαδημία Αθηνών, μεταξύ άλλων πολλών δράσεων, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης για την εκατονταετηρίδα από την ίδρυσης του το κορυφαίου πνευματικού και ερευνητικού ίδρυμα της Ελλάδας.

Στη χρονιά που η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής και η ΕΡΤ 60 χρόνια τηλεοπτικής λειτουργίας, οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να καταστήσουν τη γνώση και την πνευματική δημιουργία προσιτές σε ένα ευρύτερο κοινό, στην Ελλάδα και στον Ελληνισμό της διασποράς.

Σε αυτή την επετειακή συγκυρία οι δύο προβεβλημένοι θεσμικοί οργανισμοί υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο του εορτασμού των εκατό χρόνων της Ακαδημίας

Κεντρική δράση της συνεργασίας είναι η σειρά «100 χρόνια Ακαδημία Αθηνών: Σημειώσεις για το σήμερα και το αύριο», η οποία παρουσιάζει 36 ξεχωριστές αφηγήσεις ακαδημαϊκών και αρχίζει να διατίθεται από τις 14 Οκτωβρίου ως σειρά vidcast στο ERTFLIX και ως σειρά podcast στο ERTεcho.

Στις συνομιλίες τους με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ Αντώνη Τζαβάρα, οι ακαδημαϊκοί μοιράζονται την επιστημονική και δημιουργική τους διαδρομή και συζητούν ζητήματα που αφορούν άμεσα τον σύγχρονο πολίτη: από τη θέση των αρχαίων ελληνικών στην εκπαίδευση και τα ηθικά όρια της ιατρικής έως την κατανόηση του σύμπαντος και τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Μέσα από την προσωπική αφήγηση αναδεικνύονται οι άνθρωποι πίσω από το έργο, οι αναζητήσεις τους και οι ιδέες που μπορούν να εμπλουτίσουν τον δημόσιο διάλογο.

Στις αφηγήσεις του αφιερώματος «100 χρόνια Ακαδημία Αθηνών: Σημειώσεις για το σήμερα και το αύριο» συμμετέχουν οι Νικηφόρος Διαμαντούρος, Αντώνης Ρεγκάκος, Σταμάτης Κριμιζής, Αντωνία Τριχοπούλου, Μιχάλης Κοσμόπουλος, Προκόπης Παυλόπουλος, Ανδρέας Τζάκης, Ιόλη Καλαβρέζου, Χρήστος Ζερεφός, Άρης Ροζάκης, Γιώργος Κόλλιας, Αλέκος Λεβίδης, Μανόλης Κορρές, Δώρος Θεοδώρου, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Χρίστος Παπαδημητρίου, Μιχάλης Σταθόπουλος, Αθανάσιος Φωκάς, Στάθης Λιβαθινός, Δημήτρης Σκαρβέλης, Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Κωνσταντίνος Βαγενάς, Απόστολος Γεωργιάδης, Αλέξανδρος Νεχαμάς, Θεόδωρος Παπαγγελής, Παύλος Σούρλας, Δημήτρης Θάνος, Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Χαράλαμπος Ρούσσος, Μανώλης Φλωράτος, Κώστας Συνολάκης, Γιώργος Χρούσος, Βασίλης Ράπανος, Μιχάλης Τιβέριος, Ανδρέας Καραμάνος και Παναγιώτης Σουκάκος.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν, στην Αίθουσα Τελετών της Ακαδημίας Αθηνών, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας, ακαδημαϊκός Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας, ακαδημαϊκός Αντώνιος Ρεγκάκος, και ο Πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος.

Προσδιορίζοντας τον κοινό στόχο των δύο φορέων, ο πρόεδρος της Ακαδημίας, Διαμαντούρος, ευχήθηκε η συνεργασία «να ανοίξει νέους δρόμους ώστε η γνώση, η επιστήμη και ο πολιτισμός να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη παρουσία στη δημόσια ζωή» και τόνισε ότι τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας «αποτελεί αφορμή όχι μόνο να ανατρέξουμε στη διαδρομή ενός αιώνα, αλλά και να ανοίξουμε ακόμη περισσότερο τις πόρτες της και να φέρουμε το έργο της πιο κοντά στο ευρύ κοινό».

Ο Γ.Γ. της Ακαδημίας, Ρεγκάκος, ανέδειξε τη σύνδεση του κύρους του θεσμού με την ευθύνη του απέναντι στο παρόν και στο μέλλον: «Ένας θεσμός με τέτοια ιστορία οφείλει να κατακτά το κύρος του καθημερινά, με την ποιότητα της έρευνας, την ανεξαρτησία της κρίσης και την παρουσία του στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής». Αναφερόμενος στην είσοδο της Ακαδημίας στον δεύτερο αιώνα της, έθεσε ως προτεραιότητες τη στήριξη της πρωτότυπης έρευνας και των νέων επιστημόνων, τη διεπιστημονική συνεργασία και την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων για την πρόσβαση στα αρχεία και στις συλλογές της.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Παπαδόπουλος, σημείωσε ότι «η ΕΡΤ δεν θα μπορούσε να λείπει από την επέτειο των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών» , υπογράμμισε τον ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην ανάδειξη του έργου και της συμβολής της Ακαδημίας, λέγοντας ότι «η ΕΡΤ αναλαμβάνει να μεταφέρει αυτή τη σημαντική παρακαταθήκη στο ευρύ κοινό».

Τη συνεργασία μεταξύ Ακαδημίας Αθηνών και ΕΡΤ χαιρέτησε ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η παραγωγή των vidcasts και podcasts που θα προβάλλουν οι πλατφόρμες της δημόσιας τηλεόρασης θα δώσουν την ευκαιρία σε όλους, αλλά και στις νεότερες γενιές, να γνωρίσουν την ιστορία και τα επιτεύγματα της χώρας μας.

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