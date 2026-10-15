«Crystal Lake»: Το τηλεοπτικό πρίκουελ της καλτ σειράς ταινιών «Παρασκευή και 13»

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Στις 9 Μαΐου 1980 κυκλοφόρησε η ταινία τρόμου «Παρασκευή και 13» σε σκηνοθεσία Σον Κάνινγκχαμ και σενάριο Βίκτορ Μίλερ.

Το φιλμ του Κάνινγκχαμ ήταν μια φθηνή ανεξάρτητη παραγωγή μόλις 550.000 δολαρίων η oποία αγοράστηκε από την Paramount, το πρώτο slasher (κατηγόρια ταινιών με ψυχοπαθή δολοφόνο που επιτίθεται με κοφτερά όπλα) που κατάφερε κάτι τέτοιο, φτάνοντας ανέλπιστα να αγγίζει τα 60 εκ. δολάρια στο παγκόσμιο box office. Την καλτ ταινία που έγινε θρύλος ακολούθησαν άλλες 11.

Κεντρική φιγούρα – άυλος τίτλος – ο Τζέισον Βόρχις ένα νεαρό αγόρι που πνίγηκε στη Crystal Lake το 1957 και ο οποίος σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ταινίας – της οποία η κύρια πλοκή είναι χρονικά ενταγμένη στο 1980- είναι απρόσωπος.

Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα (παρά μια τετραετία) η ιντερνετική πλατφόρμα Peacock της NBC Universal φέρνει από σήμερα τα οκτώ επεισόδια του «Crystal Lake» το τηλεοπτικό prequel του θρυλικού «Παρασκευή και 13», με την υπόσχεση να «κόψει τα ήπατα» των τηλεθεατών.

Το «Crystal Lake» είναι η ιστορία καταγωγής του Τζέισον, που εξηγεί πως άρχισαν όλα, όταν εκείνος το 1971 ήταν μόλις 11 ετών.

Η σειρά επικεντρώνεται στη ζωή του νεαρού αγοριού και της μητέρας του, Παμέλα Βόρχις, στην ομώνυμη φανταστική πόλη. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την επιβλητική της λίμνη, στις όχθες της οποίας λειτουργεί μια θερινή κατασκήνωση για αγόρια και κορίτσια.

Λόγω των εμφανών δυσμορφιών του —με κυριότερες την εγκεφαλίτιδα και τις ξαφνικές κρίσεις επιληψίας— ο Τζέισον ζει στο περιθώριο, απομονωμένος από τα υπόλοιπα παιδιά.

Δεν αποτελεί σπόιλερ η αναφορά στον (φαινομενικό) πνιγμό του μικρού Τζέισον (τον ενσαρκώνει ο Κάλουμ Βίνσον) στη λίμνη, ένα τραγικό γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εγκληματική αμέλεια των νεαρών ομαδαρχών της κατασκήνωσης.

Αυτή η πτυχή της ιστορίας είναι ευρέως γνωστή στους λάτρεις του τρόμου ήδη από την πρώτη, κλασική ταινία «Παρασκευή και 13» του 1980. Ωστόσο, η συγκεκριμένη τηλεοπτική μεταφορά επιλέγει να αλλάξει οπτική γωνία. Το «Crystal Lake» δεν είναι τόσο μια ιστορία για τον ίδιο τον Τζέισον, όσο ένα ψυχολογικό δράμα για την Παμέλα Βόρχις, τη μητέρα του αγοριού που την κάνει η Λίντα Καρντελίνι.

Η σειρά εμβαθύνει στον μητρικό θρήνο και στην πτώση της στον κόσμο της εμμονής, καταγράφοντας βήμα-βήμα τη μεταμόρφωσή της στην αδίστακτη δολοφόνο που σημάδεψε το σινεμά τρόμου.

Καθώς εξελίσσεται το πρώτο επεισόδιο, ο τηλεθεατής έρχεται σε επαφή με το παρελθόν της Παμέλα και του Τζέισον, ανακαλύπτοντας πτυχές της ζωής τους πριν εγκατασταθούν στο Κρίσταλ Λέικ, έξι χρόνια νωρίτερα.

Αυτά τα στοιχεία δεν δίνονται αμέσως. Αντίθετα, ξεδιπλώνονται σταδιακά και μόνο εν μέρει κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της σειράς,

Οι αποκαλύψεις έρχονται στην επιφάνεια μεθοδικά και με δόσεις, κρατώντας τον θεατή σε διαρκή εγρήγορση.

Αυτός, άλλωστε, είναι και ο πρωταρχικός στόχος μιας σειράς τρόμου αυτού του επιπέδου: να μην προσφέρει εύκολες απαντήσεις, αλλά να «χτίζει» το δέος και την ανασφάλεια βήμα-βήμα, παγιδεύοντας τον θεατή στο σκοτεινό της σύμπαν.

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