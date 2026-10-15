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15.10.2026 10:37

NETFLIX: Κοντά στους 1.000 θα δουν την πόρτα της εξόδου – Αιτία οι ρυθμοί ανάπτυξης

15.10.2026 10:37
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credit: AP

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Στο 6% φαίνεται να διαμορφώνεται τελικά το ποσοστό απολύσεων στην Netflix το οποίο με πρώτες εκτιμήσεις – έπειτα από τις χθεσινές επίσημες ανακοινώσεις – αντιστοιχεί σε περίπου χίλιους εργαζόμενους.

Οι απολύσεις εντάσσονται στο πλαίσιο προσπάθειας, λέει, να προετοιμαστεί καλύτερα η εταιρεία για μελλοντικές επενδύσεις, υποστήριξαν οι συνδειυθυνοντες σύμβουλοι της πρωτοπότου OTT Τεντ Σαράντος και Γκρέγκ Πίτερς. Ο Σαράντος είχε επισημάνει τον προηγούμενο μήνα σε συνέντευξη στο Bloomberg ότι η εταιρεία δεν έχει ρυθμό ανάπτυξης γρήγορο όσο θα ήθελε να έχει.

Άνθρωπος που γνωρίζει εκ των έσω την κατάσταση στη Netflix, ανέφερε στον Axios πως οι περικοπές αναμένεται να πλήξουν κυρίως τους επιχειρηματικούς τομείς της εταιρείας, στους οποίους περιλαμβάνονται το ανθρώπινο δυναμικό, η ανάπτυξη προϊόντων, το τεχνολογικό τμήμα, καθώς και η νομική υπηρεσία. Παρά τις απολύσεις, παγκόσμιας κλίμακας, η εταιρεία θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους.

Απευθυνόμενοι στους εργαζομένους, οι δύο συν-διευθύνοντες σύμβουλοι ανέφεραν: «Γνωρίζουμε ότι τέτοιες αλλαγές είναι δύσκολες, αλλά οφείλουμε να μείνουμε προσηλωμένοι. Διανύουμε μια από τις πιο δυναμικές περιόδους στην ιστορία της ψυχαγωγίας — και είναι μια στιγμή που ταιριάζει απόλυτα σε μια εταιρεία σαν τη δική μας, η οποία γεννήθηκε στη διασταύρωση της τεχνολογίας και της ψυχαγωγίας. Τώρα είναι η σειρά μας να βγούμε μπροστά και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών, μαζί, όπως κάνουμε πάντα».

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ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 12:42
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