Takeaways by to pontiki AI Το Netflix σχεδιάζει νέο γύρο απολύσεων λόγω της μειωμένης απήχησης των συνδρομητών του και της υποχώρησης της τιμής της μετοχής του.

Η αναδιάρθρωση αναμένεται να επηρεάσει περίπου το 5% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της εταιρείας, που αντιστοιχεί σε κατάργηση περίπου 850 θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επίσημες ανακοινώσεις για τις περικοπές προσωπικού ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Οι επενδυτές αναμένουν τα οικονομικά αποτελέσματα στις 20 Οκτωβρίου, όπου οι συν-διευθύνοντες σύμβουλοι θα παρουσιάσουν πλάνα για την τόνωση της ανάπτυξης και την ανάκαμψη της εταιρείας.

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Νέο γύρο απολύσεων στο άμεσο μέλλον, σχεδιάζει να κάνει η πρωτοπόρος OTT Netflix εξαιτίας πιέσεων που δέχεται από την μειωμένη απήχηση των συνδρομητών της πλατφόρμας οπτικοακουστικού περιεχομένου και την υποχώρηση της τιμής της μετοχής της.

Πηγές της αμερικανικής αγοράς τις οποίες επικαλείται ο ιστότοπος Puck News ο οποίος αποκάλυψε τα σχέδια του Netflix, κάνουν λόγο για σημαντικές περικοπές θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης που θα επηρεάσει περίπου το 5% των εργαζομένων του.

Οι επίσημες ανακοινώσεις ενδέχεται να γίνουν ακόμη και εντός της εβδομάδας που μόλις αρχίζει.

Αν και εκπρόσωπος του Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει, με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις που φέρουν την εταιρεία να απασχολεί περίπου 17.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, μια μείωση της τάξης του 5% μεταφράζεται σε κατάργηση περίπου 850 θέσεων εργασίας.

Το νούμερο είναι μεγάλο, αλλά κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με τις περικοπές που πραγματοποίησαν πρόσφατα και άλλοι μεγάλοι όμιλοι στα ΜΜΕ και την τεχνολογία.

Ο τελευταίος μεγάλος και δημόσια γνωστός γύρος απολύσεων έγινε το 2022 – εν μέσω της «Μεγάλης Διόρθωσης του Netflix» (αναφέρεται στη δραματική μεταβολή της επενδυτικής και επιχειρηματικής ψυχολογίας που σημειώθηκε την άνοιξη του 2022, όταν η Netflix ανακοίνωσε απώλεια συνδρομητών για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία) και μιας περιόδου επιβράδυνσης της ανάπτυξής του – επηρεάζοντας τότε μόλις 150 υπαλλήλους, δηλαδή το 2% του εργατικού του δυναμικού.

Αρχές καλοκαιριού της ίδιας χρονιάς η συνδρομητική υπηρεσία streaming είχε προσωρήσει σε νέο «κύμα» απολύσεων.

Η τιμή της μετοχής της εταιρείας βρίσκεται υπό πίεση από πέρυσι, μετά την αποτυχημένηπροσπάθεια εξαγοράς της Warner Bros. και εν μέσω επιβράδυνσης της αύξησης του engagement στην πλατφόρμα.

Τα οικονομικά αποτελέσματα ανακοινώνονται στις 20 Οκτωβρίου και οι επενδυτές αναμένουν να ακούσουν από τους συν-διευθύνοντες συμβούλους (co-CEOs), Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς, τα πλάνα τους για την τόνωση της ανάπτυξης και την ανάκαμψη της μετοχής και τα σχέδια της εταιρείας να γίνει πιο «αποδοτική».

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