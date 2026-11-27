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Με… καρφί μεγάλο μεγέθους σχολίασε ο Δημήτρης Καιρίδης τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, ότι θέλει να είναι ο «πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός».

Μιλώντας στο news247.gr, o κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σημείωσε δηκτικά ότι «ο κ. Γεωργιάδης έχει μια άποψη, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για μια άλλη άποψη. Εμείς δεν έχουμε αυτά τα βάρη για να χρειάζεται να εξισορροπήσουμε», προσθέτοντας, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση θεωρεί το Ισραήλ σημαντικό στρατηγικό σύμμαχο, αλλά «αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια σε αυτό που γίνεται» στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

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