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Σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στη Φλώρινα, στις 8.47 το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Νυμφαίου.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

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