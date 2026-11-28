Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο να παρακολουθεί με ικανοποίηση όσα συμβαίνουν στην Κεντροαριστερά. Οι δύο βασικοί ανταγωνιστές για την εκπροσώπησή της κατάφεραν να μεταφέρουν το κέντρο βάρους της αντιπολιτευτικής τους δραστηριότητας ο ένας απέναντι στον άλλον. Και, πλέον, από τις καταγγελίες και τις βαριές κουβέντες περνούν στις προαναγγελίες δικαστικών προσφυγών.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση του γραμματέα της ΕΛΑΣ και η ΕΛΑΣ καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ ότι προετοιμάζει συνεργασία με τη ΝΔ. Η Χαριλάου Τρικούπη προαναγγέλλει νομικές ενέργειες κατά της Μαριζέτας Αντωνοπούλου και τα δύο κόμματα ανταλλάσσουν κατηγορίες για το ποιο εξυπηρετεί περισσότερο τη Δεξιά. Καθένας επιχειρεί να αποδείξει ότι ο άλλος είναι χρήσιμος στον Μητσοτάκη. Και με τον τρόπο που εξελίσσεται η σύγκρουση, κινδυνεύουν να δικαιωθούν και οι δύο.

Διότι το πολιτικό αποτέλεσμα αυτής της αντιπαράθεσης είναι η αμοιβαία αποδυνάμωση. Κονταίνει ο ένας τον άλλον, χωρίς κανείς να αποκτά το ύψος που χρειάζεται για να αμφισβητήσει την κυβερνητική κυριαρχία. θα το έλεγε κάποιος και… πολιτικό νανισμό, αλλά μάλλον δεν είναι ικανός κανείς εκ των αρμοδίων να πάρει το μήνυμα.

Πόλεμος για τη δεύτερη θέση, σε απόσταση από την πρώτη

Το πρόβλημα αποτυπώνεται στους δημοσκοπικούς συσχετισμούς. Ενδεικτικά, στην πρόθεση ψήφου της Pulse, στις 16 Νοεμβρίου, η ΝΔ καταγραφόταν στο 26,5%, η ΕΛΑΣ στο 13,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 11%. Ο ένας διεκδικητής της πολιτικής αλλαγής περίπου στο μισό της κυβερνητικής επιρροής και ο άλλος ακόμα χαμηλότερα.

Με τέτοιες αποστάσεις, η επικράτηση στον μεταξύ τους ανταγωνισμό δεν συνιστά αυτομάτως βήμα προς την εξουσία. Μπορεί απλώς να αναδείξει τον ισχυρότερο ανάμεσα σε δύο αδύναμους διεκδικητές, ενώ η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται καθαρά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει να αποδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη σοβαρή και αξιόπιστη εναλλακτική. Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να συγκροτήσει τον πόλο που θα εκφράσει το αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Όσο, όμως, η δημόσια εικόνα τους καθορίζεται από την αλληλοεξόντωση, τόσο δυσκολότερα πείθουν ότι μπορούν να αναλάβουν τη διακυβέρνηση.

Ασφαλώς, οι καταγγελίες για δημόσιες συμβάσεις απαιτούν απαντήσεις, ανεξαρτήτως κομματικού χρώματος. Καμία επίκληση της ενότητας της Κεντροαριστεράς δεν δικαιολογεί σιωπή ή ασυλία. Το ζήτημα αρχίζει όταν ο έλεγχος μετατρέπεται σε γενικευμένο πόλεμο πολιτικής εξόντωσης και η συζήτηση για τη διαφάνεια καταλήγει σε διαγωνισμό για το ποιος είναι περισσότερο «δεκανίκι της Δεξιάς».

Τότε η κυβέρνηση αποκτά ένα πολύτιμο πλεονέκτημα: η δημόσια συζήτηση απομακρύνεται από τις δικές της ευθύνες και στρέφεται στην αξιοπιστία εκείνων που φιλοδοξούν να τη διαδεχθούν.

Η Κεντροαριστερά καταναλώνει τις δυνάμεις της στη διανομή μιας δεύτερης θέσης που, με τα σημερινά δεδομένα, απέχει πολύ από την πρωθυπουργία.

Ο Σαμαράς μπορεί να απειλήσει τον Μητσοτάκη χωρίς να διεκδικεί την πρώτη θέση

Μέσα σε αυτό το σκηνικό αναδεικνύεται η ιδιαίτερη απειλή που μπορεί να συνιστά ο Αντώνης Σαμαράς για τον σημερινό πρωθυπουργό.

Ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ δεν χρειάζεται να δημιουργήσει κόμμα εξουσίας για να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρκεί να αποσπάσει ένα κρίσιμο τμήμα της σημερινής εκλογικής επιρροής του. Ή απλά να περιορίσει δραστικό το ζωτικό χώρο και την περίμετρο που κινείται η ΝΔ στους αναποφάσιστους, στους οποίους θα δώσει μία διέξοδο «αντιμητσοτακικής» έκφρασης, χωρίς να προκαλέσει τριγμούς στην κυβερνησιμότητα της χώρας.

Εδώ βρίσκεται η ουσιαστική διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ πρέπει να καλύψουν μεγάλη απόσταση για να απειλήσουν τη ΝΔ με εκλογική ήττα. Ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με πολύ μικρότερη δύναμη, εφόσον σημαντικό μέρος της προερχόταν από ψηφοφόρους που σήμερα εξακολουθούν να στηρίζουν το κυβερνών κόμμα ή κινούνται στα πέριξ αυτού, προβληματισμένοι μεν από τις επιδόσεις της κυβέρνησης, αλλά χωρίς εύκολη διέξοδο.

Η Pulse κατέγραψε 14% δυνητικού ενδιαφέροντος για έναν τέτοιο σχηματισμό. Πρόκειται για διάθεση εξέτασης ή στήριξης ενός ενδεχομένου, όχι για εξασφαλισμένο εκλογικό ποσοστό. Δεν σημαίνει, επίσης, ότι αυτές οι ψήφοι θα αφαιρεθούν όλες από τη ΝΔ. Δείχνει, ωστόσο, ότι υπάρχει ακροατήριο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί ο πρώην πρωθυπουργός.

Το κρίσιμο πολιτικό σενάριο είναι συγκεκριμένο: εάν η παρέμβαση Σαμαρά στερήσει από τη ΝΔ αρκετές μονάδες ή την εμποδίσει να κερδίσει αναποφάσιστους, ώστε να την οδηγήσει σε εκλογικό αποτέλεσμα γύρω στο 25% ή χαμηλότερα, τότε η συζήτηση για την επόμενη ημέρα θα αποκτήσει εντελώς διαφορετικούς όρους.

Το 25% δεν αποτελεί κάποιο θεσμικό όριο που ενεργοποιεί αυτόματα αλλαγή ηγεσίας. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα, όμως, θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα του σημερινού πρωθυπουργού να εξασφαλίσει νέα κυβερνητική (ακόμα και συμμαχική) πλειοψηφία και τελικά να ανοίξει συζήτηση για άλλες λύσεις.

Η ανατροπή μπορεί να αρχίσει μέσα από τη Δεξιά

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η ΝΔ θα μπορούσε να παραμένει πρώτη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει χάσει το βασικό του πολιτικό επιχείρημα: ότι η δική του ηγεσία εγγυάται την εκλογική υπεροχή και τη δυνατότητα διακυβέρνησης.

Από εκεί και πέρα θα άνοιγε πεδίο για πιέσεις, διαπραγματεύσεις και αναζήτηση διαφορετικών προσώπων ή σχημάτων. Ακόμα και για αλλαγή πρωθυπουργού ή αρχηγού της ΝΔ, εφόσον οι συσχετισμοί και η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης οδηγούσαν προς αυτή την κατεύθυνση.

Τίποτε από αυτά δεν είναι προεξοφλημένο. Προϋποθέτει πολιτικές αποφάσεις του Σαμαρά, πραγματική εκλογική απήχηση και ουσιαστικές απώλειες της ΝΔ. Εξηγεί, όμως, γιατί η πιθανή παρέμβασή του έχει διαφορετικό βάρος από μία ακόμα αντιπολιτευτική καταγγελία.

Ο Σαμαράς μπορεί να γίνει καταλύτης εξελίξεων χωρίς να γίνει ο ίδιος ο εκλογικός νικητής, με την έννοια της κατάκτησης της πρωτιάς. Να περιορίσει, δηλαδή, αρκετά τη δύναμη του Μητσοτάκη ώστε η παραμονή του στην πρωθυπουργία να πάψει να θεωρείται αυτονόητη.

Και αυτή είναι η πιο οδυνηρή διαπίστωση για την Κεντροαριστερά. Όσο το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ απορροφώνται στον μεταξύ τους πόλεμο, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποφασιστική πίεση για αλλαγές να προέλθει από το εσωτερικό της ευρύτερης Δεξιάς.

Ο Μητσοτάκης μπορεί να μη χρειαστεί να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο που θα τον ξεπεράσει. Μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με κάποιον που θα του αφαιρέσει όση δύναμη χρειάζεται για να μην μπορεί πλέον να επιβάλλει τους όρους του. Και σήμερα αυτόν τον κίνδυνο τον προσωποποιεί περισσότερο ο Σαμαράς από τους δύο αρχηγούς που τσακώνονται για το ποιος θα ηγηθεί σε έναν χώρο, που παραμένει κομπάρσος εξαιτίας της παροιμιώδους αδυναμίας των ηγετών του.

Διαβάστε επίσης:

Στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο ο Κωνσταντίνος Τασούλας – Τετ α τετ με τον Ερντογάν

Μαρινάκης για Λιάκο: Του έγινε σύσταση να ανασταλούν οι δραστηριότητες των αδελφών του, αλλά… δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη

Πλεύρης για Ρουάντα: Δέκα θα στέλνουμε, εκατό θα αποχωρούν οικειοθελώς – Δε θέλουμε να ζήσουμε γεγονότα Θέουτας