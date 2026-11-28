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Φίλες και φίλοι, καλησπέρα! Το φθινόπωρο ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία με τον πιο εντυπωσιακό —αλλά και επικίνδυνο— τρόπο, φέρνοντας το πρώτο αυθεντικό χειμωνιάτικο σκηνικό της σεζόν! Ήδη από την Πέμπτη, ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό έχει θέσει τη χώρα μας σε τροχιά έντονης κακοκαιρίας, δίνοντας μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και τα βόρεια. Μάλιστα, η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην αναβάθμιση του Έκτακτου Δελτίου σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων. Κρατηθείτε, γιατί καθώς το χαμηλό «αράζει» πάνω από την περιοχή μας και «αγκαλιάζεται» από πολικές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια, το Σαββατοκύριακο και η Δευτέρα φέρνουν καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιόνια! Η αναβάθμιση του δελτίου της ΕΜΥ θέτει σε «κόκκινο» συναγερμό το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ενώ από την Κυριακή το πολικό ψύχος φέρνει θυελλώδεις βοριάδες 10 μποφόρ και πυκνά χιόνια.

Οι επίσημες προειδοποιήσεις της ΕΜΥ: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα στοιχεία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν από την Παρασκευή το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, περιοχές για τις οποίες ισχύει κόκκινη προειδοποίηση. Το Σάββατο η κόκκινη προειδοποίηση διατηρείται στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ενώ σε πορτοκαλί προειδοποίηση εισέρχονται η Δυτική Πελοπόννησος, καθώς και από το βράδυ του Σαββάτου τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας (Πιερία, Χαλκιδική) και η Ανατολική Θεσσαλία. Την Κυριακή τα επικίνδυνα φαινόμενα μετατοπίζονται ανατολικότερα, χτυπώντας αρχικά τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά (με έμφαση στη Φθιώτιδα) και την Εύβοια, και βαθμιαία την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, συνοδευόμενα από πολύ θυελλώδεις βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.

Σάββατο: Εξάπλωση της κακοκαιρίας, έντονα φαινόμενα στα δυτικά και απότομη βραδινή ψύχρα στα βόρεια

Κοιτώντας αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού, το Σάββατο η κακοκαιρία εξαπλώνεται στη βόρεια και κεντρική χώρα με πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες —πιο έντονες και δυνητικά επικίνδυνες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και αργότερα στην Ανατολική Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Την ίδια ώρα, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου θα επικρατούν νεφώσεις.

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες —πιο ισχυρές στη Δυτική Πελοπόννησο. Παράλληλα, στις Κυκλάδες αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν ασθενείς βροχές, ενώ σχεδόν ανεπηρέαστες θα μείνουν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου περιμένουμε νεφώσεις.

Οι νοτιάδες επιμένουν έως 4 με 5 μποφόρ, όμως το βράδυ στρέφονται απότομα σε ισχυρούς βορειοανατολικούς στο Βόρειο Αιγαίο και βορειοδυτικούς στο Βόρειο Ιόνιο, φτάνοντας τα 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει προσωρινά σε φυσιολογικά επίπεδα, από περίπου 9 με 10°C το πρωί έως 14 με 16°C το μεσημέρι στα βόρεια και 17 με 19°C νοτιότερα, πέφτοντας όμως απότομα το βράδυ στα βόρεια.

Στην Αττική η μέρα θα κυλήσει συννεφιασμένη με περάσματα από βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με νότιους-νοτιοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο από 11 έως 19°C. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με βροχές —πρόσκαιρα ισχυρές— μέσα στη μέρα, βοριάδες στον Θερμαϊκό από 3 έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 6 έως 13°C.

Κυριακή & Δευτέρα: Σημείο καμπής με πολικό ψύχος, θυέλλες 10 μποφόρ και πλούσιες χιονοπτώσεις

Η Κυριακή αποτελεί το μεγάλο σημείο καμπής, καθώς πολικές αέριες μάζες εισβάλλουν στη χώρα, προσθέτοντας τσουχτερό ψύχος και χιόνια στο σκηνικό. Καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα διασχίζει τα νότια, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος.

Παράλληλα, από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι και την Κυριακή, πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας άνω των 800 μέτρων, καθώς και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία! Η Φλώρινα ετοιμάζεται να φορέσει τα λευκά της με αξιώσεις, ενώ η Πτολεμαΐδα και η Κοζάνη μπαίνουν σε ρυθμούς… «Frozen»! Πάνω από τα 1.800 μέτρα αναμένονται έως και 100 εκατοστά φρέσκου, αφράτου χιονιού, ενώ ακόμα και το Πήλιο θα ντυθεί στα λευκά. Στη Θεσσαλονίκη, η συνάντηση του κρύου με τον υετό θα φέρει ένα 6ωρο έντονης χιονόπτωσης στον Χορτιάτη (από τα 600-700 μέτρα και πάνω), με πιθανότητα για πρόσκαιρες νιφάδες ακόμα και στα πιο χαμηλά προάστια.

Από την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα, τα έντονα φαινόμενα μεταφέρονται στα ανατολικά και νότια (Εύβοια, Αττική, Κρήτη και Δωδεκάνησα), ενώ τα βουνά της Αττικής —ακόμα και η Πάρνηθα— θα δουν τις πρώτες χιονοπτώσεις!

Οι άνεμοι στρέφονται σε θυελλώδεις βορειοανατολικούς στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, με ισχυρούς βοριάδες και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία σημειώνει κατακόρυφη πτώση: το μεσημέρι της Κυριακής δεν θα ξεπεράσει τους 9 με 10°C στα βόρεια, τους 13 με 15°C νοτιότερα και μόνο στη νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 19°C, ενώ προς το βράδυ θα σημειωθεί παγετός στα βόρεια και τα ορεινά.

Η προοπτική για την αρχή της νέας εβδομάδας

Η βελτίωση του καιρού θα ξεκινήσει σταδιακά από το απόγευμα της Δευτέρας, με τα τελευταία έντονα φαινόμενα να περιορίζονται στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Ωστόσο, οι θυελλώδεις βοριάδες θα επιμείνουν και το κρύο θα διατηρηθεί και την επόμενη εβδομάδα, με τσουχτερό ξεροβόρι και… «ήλιο με δόντια».

Με απλά λόγια… κλείνει το φθινόπωρο με έντονες βροχές, θύελλες και χιόνια, και μπαίνει ο χειμώνας όπως ακριβώς του αρμόζει!

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