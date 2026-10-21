Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν η Booking.com για παραπλανητικές καταχωρήσεις και απάτες μέσω phishing

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Έρευνα σε βάρος της διαδικτυακής ταξιδιωτικής πλατφόρμας Booking.com ξεκίνησε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας ανησυχίες ότι δεν έχει αντιμετωπίσει επαρκώς τις ψευδείς καταχωρίσεις και τις απάτες phishing.

Οι αρχές της ΕΕ υποψιάζονται ότι η εταιρεία έχει υποτιμήσει τις συνέπειες της απάτης και της μη αδειοδοτημένης διαμονής στην πλατφόρμα της και δεν έχει κάνει αρκετά ώστε να αποτρέψει την εκμετάλλευση των δεδομένων των χρηστών από απατεώνες.

«Η Booking δεν κάνει αρκετά για να αποτρέψει τις διαδικτυακές απάτες» τόνισε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, εξηγώντας ότι η έρευνα θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς τομείς.

Ο πρώτος αφορά τις ψευδείς ή παράνομες καταχωρίσεις καταλυμάτων. Οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν κατά πόσον η Booking.com έχει εντοπίσει και αξιολογήσει επαρκώς τους κινδύνους από την παρουσία ανύπαρκτων ξενοδοχείων, καταχωρίσεων που υποδύονται πραγματικές επιχειρήσεις ή καταλυμάτων που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία.

«Κλείνεις ένα ξενοδοχείο, φτάνεις στη διεύθυνση και το ξενοδοχείο δεν υπάρχει. Αυτό είναι παράνομο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος.

Ο δεύτερος τομέας αφορά τις ηλεκτρονικές απάτες τύπου phishing, μέσω των οποίων επιτήδειοι επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα ή χρήματα από ταξιδιώτες.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο διαμοιράζονται τα στοιχεία κρατήσεων και επισκεπτών με τους παρόχους καταλυμάτων, καθώς και τη λειτουργία της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της πλατφόρμας. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν επαρκείς δικλίδες ασφαλείας ώστε να αποτρέπεται η κατάχρηση ονομάτων, τηλεφωνικών αριθμών και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή παραπλανητικών αιτημάτων πληρωμής.

Ο τρίτος τομέας αφορά τη διαφάνεια των διαφημίσεων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ορισμένα καταλύματα μπορούν να εξασφαλίζουν υψηλότερη θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης καταβάλλοντας μεγαλύτερη προμήθεια στην Booking.com. Η πρακτική αυτή δεν είναι παράνομη, ωστόσο οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι η προβολή ενός καταλύματος οφείλεται σε πληρωμένη προώθηση και όχι αποκλειστικά στη συνάφειά του με τα κριτήρια αναζήτησης.

Η Κομισιόν θα εξετάσει επίσης εάν οι χρήστες ενημερώνονται με σαφήνεια για την ταυτότητα του διαφημιζόμενου, ποιος χρηματοδοτεί την προβολή και γιατί εμφανίζεται μια συγκεκριμένη διαφήμιση.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπορούν να κλείνουν τις διακοπές τους χωρίς τον φόβο ότι θα πέσουν θύματα απάτης», ανέφερε σε δήλωσή της η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βιρκούνεν.

Η απόφαση ακολουθεί προκαταρκτική εξέταση των εκθέσεων αξιολόγησης κινδύνων της Booking.com και των απαντήσεών της σε αιτήματα πληροφοριών που απέστειλε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι υπόνοιες, θα μπορούσαν να στοιχειοθετηθούν παραβάσεις των άρθρων 26, 34 και 35 του DSA, που αφορούν τη διαφημιστική διαφάνεια και την αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων.

Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει προσωρινά μέτρα ή να εκδώσει απόφαση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης, ενώ η Booking.com έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Πρόκειται για την πρώτη έρευνα που αφορά την Booking.com βάσει του Digital Services Act (DSA), του ευρύτατου νόμου της ΕΕ που ρυθμίζει τις διαδικτυακές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών αγορών.

Ο DSA «καθορίζει σαφείς υποχρεώσεις» και «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κορυφαία πλατφόρμα κρατήσεων στην Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτές τις υποχρεώσεις με τη δέουσα σοβαρότητα», πρόσθεσε η Βιρκούνεν.

Τι απαντά η Booking.com

Η Booking.com ανέφερε ότι «συνεργάζεται πλήρως» με την έρευνα, προσθέτοντας ότι «η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η προστασία των προσωπικών πληροφοριών αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία με τις αρμόδιες κυβερνήσεις, τις ρυθμιστικές αρχές, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τους συνεργάτες του κλάδου, ώστε να αντιμετωπίσουμε το κυβερνοέγκλημα και την online απάτη και να προστατεύσουμε τους ταξιδιώτες και τους συνεργάτες μας», πρόσθεσε.

Βάσει του DSA, η Booking.com θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμα έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου της, αν επιβεβαιωθούν παραβάσεις.

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