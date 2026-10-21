Σε υψηλό 24 ετών το κόστος δανεισμού της Γαλλίας – Το πολιτικό αδιέξοδο με τον προϋπολογισμό τρομάζει τις αγορές

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Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας έχει ξεπεράσει το 5% για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια, καθώς οι πολιτικές ανησυχίες και η αποτυχία της κυβέρνησης να συμφωνήσει σε έναν προϋπολογισμό που έχει καθυστερήσει πολύ, τρομάζουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Με την κοινωνική αναταραχή να βρίσκεται σε εξέλιξη, μια νέα έξαρση πωλήσεων αύξησε την απόδοση – ή το επιτόκιο – των ομολόγων που εκδίδονται από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς που εκδόθηκε από το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 8 μονάδες βάσης στο 5% στις πρωινές συναλλαγές, πριν υποχωρήσει στο 4,99%.

Η γαλλική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ψηφίσει τον προϋπολογισμό της για το επόμενο έτος, ενώ η χώρα έχει συγκλονιστεί από ολοένα και πιο βίαιες διαδηλώσεις στους δρόμους τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο με μαθητές που ζητούσαν επιπλέον χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των σχολείων που έχουν μολυνθεί από μούχλα και αρουραίους, της έλλειψης εκπαιδευτικών και των μεγάλων τάξεων, εξελίχθηκαν σε ευρύτερες διαδηλώσεις για την αύξηση του κόστους ζωής.

Οι αρχικά ήρεμες διαμαρτυρίες συχνά αντιμετωπίστηκαν με επιθετικές αστυνομικές τακτικές, πυροδοτώντας ταραχές σε πολλές πόλεις και κωμοπόλεις.

Κανένα κόμμα δεν έχει αποκτήσει τον συνολικό έλεγχο του κοινοβουλίου από τότε που ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προκήρυξε πρόωρες εκλογές το 2024.

Το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο έχει μπλοκάρει τα σχέδιά του για αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από 62 σε 64 έτη και μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση των κρατικών δαπανών.

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Γαλλίας ήταν 5,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2025, ενώ το χρέος της ανήλθε στο 115,6% του ΑΕΠ. Οι προβλέψεις για το έλλειμμα και το χρέος δείχνουν αύξηση και των δύο στο τρέχον οικονομικό έτος χωρίς διορθωτικά μέτρα.

Οι διεθνείς δανειστές έχουν γίνει ολοένα και πιο διστακτικοί όσον αφορά τη χορήγηση δανείων στο Παρίσι, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι γίνεται «δημοσιονομικά σπάταλη».

Κάποιοι έχουν αποσυρθεί από τον δανεισμό προς τη Γαλλία, ιδίως Ιάπωνες διαχειριστές κεφαλαίων, και όσοι παραμένουν έχουν απαιτήσει υψηλότερη τιμή για τα δάνειά τους, ιδίως τα δάνεια μεγαλύτερης διάρκειας.

Ο Μάθιου Ράιαν, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην πλατφόρμα συναλλαγών και πληρωμών συναλλάγματος Ebury, δήλωσε στον Guardian ότι τα γαλλικά προβλήματα συμβάλλουν επίσης στην πτώση της αξίας του ευρώ έναντι άλλων σημαντικών νομισμάτων.

«Το ευρώ συνεχίζει να υστερεί σε σχέση με τα περισσότερα μεγάλα νομίσματα, καθώς το ασφάλιστρο πολιτικού κινδύνου στη Γαλλία φαίνεται απίθανο να εξασθενήσει σύντομα», είπε.

«Παραμένει ασαφές εάν ο προϋπολογισμός του 2027 θα εγκριθεί από το κοινοβούλιο, και ακόμη και αν το κάνει, φαίνεται ότι θα είναι τόσο γεμάτος με παραχωρήσεις τόσο προς την αριστερά όσο και προς τη δεξιά, που το πρόβλημα του ελλείμματος δεν θα αντιμετωπιστεί επαρκώς».

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