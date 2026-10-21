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21.10.2026 15:30

Επίθεση Μακρόν σε ξένους ηγέτες για τα «απαράδεκτα» και «ηλίθια» σχόλια για τις γαλλικές διαδηλώσεις

21.10.2026 15:30
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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τα «απαράδεκτα» και «ηλίθια» σχόλια ξένων ηγετών σχετικά με τις διαμαρτυρίες και τις ταραχές στη Γαλλία, κατηγορώντας τους ότι «κάνουν προεκλογική εκστρατεία εις βάρος μας».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από τη Ντόχα, εμφανώς ενοχλημένος ο Μακρόν δήλωσε ότι ήταν απογοητευμένος από την «ορατή χειραγώγηση των πληροφοριών» σχετικά με τα γεγονότα στη Γαλλία, «που ήταν απαράδεκτα και ηλίθια από πολλές πλευρές, συμπεριλαμβανομένων ξένων ηγετών».

«Για παράδειγμα, είδαμε εικόνες που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζαν σκηνές που δεν συνέβησαν ποτέ στην πραγματικότηταστη Γαλλία. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ακόμη και ότι είχαμε κατακλυστεί από ορδές μεταναστών και ισλαμιστών– κάτι που είναι εντελώς ψευδές».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το υπαινίχθηκε ρητά, επανειλημμένα, και αρκετοί ηγέτες της ΕΕ είπαν παρόμοια πράγματα, συνδέοντας τις διαμαρτυρίες με τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων του Ούγγρου Πέτερ Μαγιάρ και του Πολωνού Ντόναλντ Τουσκ.

Είπε ότι αυτά τα σχόλια «αποκαλύπτουν ποιος αγαπά τη Γαλλία και ποιος όχι».

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει συνάντηση με υπουργούς και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών κατά την επιστροφή του την Πέμπτη για να λάβει μια «λεπτομερή εικόνα» για το τι συνέβη και τις προετοιμασίες για τις διαμαρτυρίες αυτού του Σαββατοκύριακου.

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