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21.10.2026 14:53

Τουρκολιβυκό σύμφωνο: Δεν κρύβει την ικανοποίησή του ο Ερντογάν, σπεύδει να επικυρώσει την συμφωνία της Μέκκας

21.10.2026 14:53
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Την ικανοποίησή του για την κύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του μνημονίου για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε το Μνημόνιο Κατανόησης για την Οριοθέτηση των Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Εύχομαι αυτή η σημαντική απόφαση να αποδειχθεί επωφελής», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην Άγκυρα. Υπενθυμίζεται ότι το κοινοβούλιο της Λιβύης κατάργησε απόφαση του 2020 με την οποία απέρριπτε την επικύρωση συμφωνιών που είχαν συναφθεί με την Τουρκία, ανατρέποντας έτσι την προηγούμενη στάση του απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η Τουρκία και η Λιβύη είχαν υπογράψει το μνημόνιο τον Νοέμβριο του 2019, με αντικείμενο τον καθορισμό των ορίων των αντίστοιχων περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους στη Μεσόγειο. Υπενθυμίζεται ότι χθες, την ώρα που η Βουλή των Αντιπροσώπων επικύρωνε το επίμαχο μνημόνιο, ο επικεφαλής της διαβόητης τουρκικής μυστικής αστυνομίας ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Τρίπολη, όπου συναντήθηκε με αξιωματούχους της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, η οποία και είχε συνομολογήσει το μνημόνιο με την Άγκυρα.

Κατά τα λοιπά, ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στην αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, ανακοινώνοντας ότι η κοινή αμυντική συμφωνία των τριών χωρών έχει κατατεθεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση προς επικύρωση. «Καταθέσαμε στο κοινοβούλιό μας προς επικύρωση την κοινή αμυντική συμφωνία που υπογράψαμε με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

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