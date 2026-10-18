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18.10.2026 16:37

Παρέμβαση Τραμπ για Γαλλία: «Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο» – Νέο παραλήρημα κατά των μεταναστών

18.10.2026 16:37
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credit: AP

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Ο Ντόναλντ Τραμπ στο ίδιο μήκος κύματος με τον Βανς – επέρριψε την ευθύνη στη μετανάστευση για τις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν χθες τη Γαλλία, καλώντας το Παρίσι να αυστηροποιήσει την μεταναστευτική του πολιτική.

«Η Γαλλία φλέγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, από ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του σήμερα στο Truth Social.

«Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!», πρόσθεσε.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επίσης δήλωσε χθες (τοπική ώρα) ότι η μετανάστευση είναι υπεύθυνη για τις βιαιότητες που σημειώθηκαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων στη Γαλλία και κατηγόρησε την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών ότι θέλει το ίδιο «μέλλον» για τις ΗΠΑ.

«Οι Δυτικοί φιλελεύθεροι εισήγαγαν τον τρίτο κόσμο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες στο όνομα της διαφορετικότητας και της συμπόνιας. Αγνόησαν τα θεμελιώδη ζητήματα της αφομοίωσης και της συμβατότητας. Τους έλεγαν ότι αυτό θα οδηγούσε σε κάτι τέτοιο και εκείνοι δεν άκουσαν», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.

«Προσεύχομαι η Γαλλία, μια πανέμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, να σταματήσει αυτή την τρέλα πριν καούν και άλλα από τα μνημεία της», πρόσθεσε, σχολιάζοντας ένα βίντεο που έδειχνε την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ.

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