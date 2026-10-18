Τραμπ και Μασκ «περιορίζουν» τον Ζελένσκι – Το περίεργο κρυφτό με το Starshield και το μήνυμα στο Κίεβο

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Ένα ιδιότυπο «κρυφτό» ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Έλον Μασκ, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βρίσκεται στη μέση και τον ουκρανικό στρατό να υφίσταται τις συνέπειες, βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από το Starshield, το κρίσιμο δορυφορικό σύστημα που χρησιμοποιεί η Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Και όσο Ουάσιγκτον και SpaceX δείχνουν η μία την άλλη για το ποιος ευθύνεται, τόσο ενισχύεται ένα πολιτικό ερώτημα: μήπως οι περιορισμοί αποτελούν στην πράξη ένα ακόμη μέσο πίεσης προς τον Ζελένσκι ώστε να αποδεχθεί τη γραμμή Τραμπ για τερματισμό του πολέμου;

Το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη προχωρήσει πολύ περισσότερο από μια απλή διαφωνία με το Κίεβο: έχει δηλώσει δημόσια ότι θεωρεί πως η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο, πρόθυμο να προχωρήσει σε συμφωνία με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι περιορισμοί στη λειτουργία των δορυφορικών υπηρεσιών εξακολουθούν να ισχύουν και έχουν πλέον άμεσο επιχειρησιακό αντίκτυπο.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι δυνάμεις του Κιέβου δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα drones αναχαίτισης εναντίον ρωσικών επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εξαιτίας των περιορισμών ταχύτητας που έχουν επιβληθεί στις δορυφορικές υπηρεσίες.

Το Κίεβο εμφανίζεται μάλιστα εξαιρετικά δύσπιστο απέναντι στην εκδοχή περί απλού «τεχνικού προβλήματος».

Ουκρανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν δοκιμές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, διαπίστωσαν ότι τα συστήματα συνέχιζαν να λειτουργούν σε οχήματα που κινούνταν με ταχύτητα 180 χλμ./ώρα. Όταν όμως πέρασαν στην Ουκρανία, η σύνδεση διακοπτόταν στα 161 χλμ./ώρα.

«Το συμπέρασμα είναι ότι οι περιορισμοί ισχύουν μέσα στην Ουκρανία, αλλά όχι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε ο Ζελένσκι, αμφισβητώντας ουσιαστικά ότι πρόκειται για μια απλή τεχνική δυσλειτουργία.

Ο Μασκ δείχνει τον Τραμπ, ο Τραμπ δηλώνει άγνοια

Και εδώ αρχίζει το πολιτικά ενδιαφέρον μέρος της υπόθεσης. Ο Ίλον Μασκ έχει ξεκαθαρίσει ότι τα συστήματα Starshield ανήκουν και ελέγχονται από την αμερικανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί στην ταχύτητα ή στη χρήση τους αποφασίζονται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και, τελικά, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο ίδιος δηλαδή ουσιαστικά έδειξε προς την Ουάσιγκτον. Το Reuters, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και έναν Δυτικό αξιωματούχο που είχε ενημερωθεί για την υπόθεση, αποκάλυψε στη συνέχεια ότι η εντολή για τον περιορισμό του Starshield προήλθε από το εσωτερικό του Λευκού Οίκου. Οι πηγές δεν προσδιόρισαν ποιος συγκεκριμένα έλαβε την απόφαση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, αρνείται ότι είτε ο ίδιος είτε ο Μασκ ευθύνονται για τον περιορισμό που επηρέασε τις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Κάπως έτσι σχηματίζεται ένα παράδοξο σκηνικό: ο Μασκ λέει ότι το Starshield ελέγχεται από την κυβέρνηση και ότι τον τελικό λόγο έχει ο πρόεδρος, πληροφορίες του Reuters οδηγούν στον Λευκό Οίκο, αλλά ο ίδιος ο Τραμπ αρνείται ότι η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε τον περιορισμό. Και το Κίεβο προσπαθεί να μάθει ποιος τελικά… πάτησε το κουμπί.

Πίεση στον Ζελένσκι για να τελειώσει ο πόλεμος;

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδείξεις ότι ο περιορισμός του Starshield αποφασίστηκε προσωπικά από τον Τραμπ ως μέσο εξαναγκασμού του Ζελένσκι να αποδεχθεί μια συμφωνία με τη Μόσχα. Υπάρχουν όμως αρκετά κομμάτια του παζλ που εξηγούν γιατί το Κίεβο αντιμετωπίζει την υπόθεση με βαθιά καχυποψία.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει να τελειώσει ο πόλεμος, έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Ζελένσκι για τη στρατηγική απέναντι στη Ρωσία και, πλέον, έχει φτάσει να υποστηρίζει δημοσίως ότι η Ουκρανία χρειάζεται άλλον πρόεδρο.

Ο Μασκ, από την πλευρά του, έχει επίσης στραφεί ευθέως εναντίον του Ουκρανού προέδρου, καλώντας τον να «φύγει» από την ηγεσία της χώρας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο περιορισμός ενός συστήματος από το οποίο εξαρτώνται κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί στο Κίεβο ως μια ουδέτερη τεχνική λεπτομέρεια.

Τραμπ και Μασκ μπορεί να παίζουν «κρυφτό» για το ποιος ευθύνεται για το Starshield, αλλά ο Ζελένσκι γνωρίζει πολύ καλά ποιος υφίσταται την πίεση. Και αυτή τη στιγμή το Κίεβο καλείται να πολεμήσει τη Ρωσία έχοντας πλέον να υπολογίζει όχι μόνο τι όπλα και δυνατότητες διαθέτει, αλλά και ποιος στην Ουάσιγκτον μπορεί να αποφασίσει – κυριολεκτικά από τη μία στιγμή στην άλλη – πόσο αποτελεσματικά θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί.

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