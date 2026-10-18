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18.10.2026 14:00

Ιράν: Ο 68χρονος Μεχρντάντ Αχλαγί νέος υπουργός Άμυνας – Ποιος είναι ο διάδοχος του Εμπνελρεζά

18.10.2026 14:00
iran

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Το κοινοβούλιο του Ιράν επικύρωσε σήμερα τον διορισμό του Μεχρντάντ Αχλαγί στη θέση του υπουργού Αμυνας οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του προκατόχου του, ο οποίος σκοτώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου την πρώτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Αχλαγί διαδέχεται τον στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης Ματζίντ Εμπνελρεζά που είχε αναλάβει προσωρινά καθήκοντα στο πόστο αυτό μετά τον θάνατο του πρώην υπουργού Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ, στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο.

Οι επιθέσεις αυτές, που σκότωσαν μεταξύ άλλων τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τον αρχηγό του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Αμπντολαχίμ Μουσαβί, τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Μοχάμεντ Πακπούρ και τον Αλί Σαμχάνι, γραμματέα του Συμβουλίου Αμυνας, σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο 68χρονος Αχλαγί, ο οποίος δεν είναι στρατιωτικός, εργάστηκε για 42 χρόνια στο υπουργείο του οποίου θα ηγηθεί τώρα.

Από το 2013, είναι επικεφαλής του Οργανισμού Ιρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας, ενός φορέα εντός του υπουργείου Άμυνας που είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την κατασκευή στρατιωτικού εξοπλισμού.

Οι κυρώσεις και το πρώτο μήνυμα

Ο Αχλαγί έχει διανύσει δεκαετίες στην ιρανική αμυντική βιομηχανία, κατέχοντας ανώτερες θέσεις στους τομείς της αεροδιαστημικής και των πυραυλικών συστημάτων. Ο ίδιος βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, λόγω της δραστηριότητάς του στον αμυντικό τομέα του Ιράν.

«Η ενίσχυση του Μετώπου Αντίστασης (σ.σ. ένοπλες ομάδες εχθρικές προς το Ισραήλ και συμμαχικές με το Ιράν), ακόμη περισσότερο από πριν, θα είναι επίσης ένας από τους κύριους πυλώνες του προγράμματός μου», δήλωσε ο νέος υπουργός στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

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