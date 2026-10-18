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ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2026 15:51

Ο πάπας ευλόγησε τους πιστούς και τους ευχαρίστησε για την στήριξή τους – «Ξαναρχίζω, βαθμιαία, τις δραστηριότητές μου»

18.10.2026 15:51
papas-leon

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Ο πάπας Λέων ο ΙΔ’, ο οποίος πήρε χθες το απόγευμα εξιτήριο από την καθολική πολυκλινική της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλι, ευλόγησε πριν λίγο τους πιστούς που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και τους ευχαρίστησε για την αγάπη και την στήριξή τους.

Αισθάνθηκα την στήριξή σας, ήταν μια κρίσιμη φάση. Ξαναρχίζω βαθμιαία, τώρα, τις δραστηριότητές μου, με την βοήθεια του Θεού και των προσεχών σας, είπε ο ποντίφικας.

Ο Λέων πρόσθεσε οτι τις περασμένες ημέρες, με την δοκιμασία που αντιμετώπισε, ένοιωσε ιδιαίτερη εγγύτητα με όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Θέλησε, παράλληλα, να ευχαριστήσει για μια ακόμη φορά τους γιατρούς και νοσηλευτές του νοσοκομείου Τζεμέλι.

Σύμφωνα με τον Τύπο, ο Βορειοαμερικανός πάπας θέλει να πραγματοποιήσει την επίσκεψη στην Λατινική Αμερική, η οποία έχει προγραμματιστεί από τις 6 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Η τελική του απόφαση, όμως, θα εξαρτηθεί από το τι θα τον συμβουλέψει η ιατρική ομάδα που πραγματοποίησε την επέμβαση στην οποία ο ποντίφικας υποβλήθηκε την περασμένη Τρίτη.

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