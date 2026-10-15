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ΚΟΣΜΟΣ

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15.10.2026 19:03

Στο νοσοκομείο παραμένει ο Πάπας Λέων μετά την επέμβαση για καρκίνο στον πνεύμονα – Τα νεότερα για την υγεία του

15.10.2026 19:03
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Ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄, μετά την επέμβαση κατά την οποία πραγματοποιήθηκε αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα, συνεχίζει να βρίσκεται στην πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.

«Σήμερα το πρωί ο ποντίφικας υποβλήθηκε σε εξετάσεις ρουτίνας από τις οποίες προέκυψαν κανονικές τιμές. Η ακτινογραφία θώρακος έδειξε ότι ο πνεύμονας στον οποίο έγινε η επέμβαση επιστρέφει σε κανονική λειτουργία», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι ο Λέων έκανε φυσιοθεραπεία και ότι η μετεγχειρητική πορεία εξελίσσεται ομαλά.

Όπως ανέφερε ο υπεύθυνος της υπηρεσίας τύπου του Βατικανού, Ματέο Μπρούνι, ο Βορειοαμερικανός ποντίφικας συλλειτούργησε στο παρεκκλήσι που βρίσκεται δίπλα στο δωμάτιό του και ξανάρχισε να εργάζεται.

Πηγές της Αγίας Έδρας, τέλος, προσθέτουν ότι μέχρι τώρα ο Λέων ο ΙΔ’ δέχθηκε μόνον μια επίσκεψη στενού του συνεργάτη.

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