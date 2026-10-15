Στο νοσοκομείο παραμένει ο Πάπας Λέων μετά την επέμβαση για καρκίνο στον πνεύμονα – Τα νεότερα για την υγεία του

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Ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄, μετά την επέμβαση κατά την οποία πραγματοποιήθηκε αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα, συνεχίζει να βρίσκεται στην πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.

On his third day in hospital, Pope Leo XIV’s doctors say his chest X-ray in the morning shows “good recovery of the lung that underwent surgery.”



The Pope carried his daily activities independently and continues a full range of physiotherapy, as his postoperative recovery… pic.twitter.com/KMFmdZF6sN October 15, 2026

«Σήμερα το πρωί ο ποντίφικας υποβλήθηκε σε εξετάσεις ρουτίνας από τις οποίες προέκυψαν κανονικές τιμές. Η ακτινογραφία θώρακος έδειξε ότι ο πνεύμονας στον οποίο έγινε η επέμβαση επιστρέφει σε κανονική λειτουργία», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης.

“The Holy Father underwent routine examinations this morning, which were all within normal limits,” the statement released by the Holy See Press Office said. “The chest X-ray showed good recovery of the operated lung. He carried out his daily activities independently. His… pic.twitter.com/fMGxI8bct4 — EWTN News (@EWTNews) October 15, 2026

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι ο Λέων έκανε φυσιοθεραπεία και ότι η μετεγχειρητική πορεία εξελίσσεται ομαλά.

Όπως ανέφερε ο υπεύθυνος της υπηρεσίας τύπου του Βατικανού, Ματέο Μπρούνι, ο Βορειοαμερικανός ποντίφικας συλλειτούργησε στο παρεκκλήσι που βρίσκεται δίπλα στο δωμάτιό του και ξανάρχισε να εργάζεται.

BREAKING: Pope Leo XIV resumes work from the hospital as doctors say his lung has recovered well from surgery. https://t.co/4O3Y0BbGqE — The Associated Press (@AP) October 15, 2026

Πηγές της Αγίας Έδρας, τέλος, προσθέτουν ότι μέχρι τώρα ο Λέων ο ΙΔ’ δέχθηκε μόνον μια επίσκεψη στενού του συνεργάτη.

Leo XIV today received Archbishop Paolo Rudelli, Substitute of the Secretariat of State, at the Gemelli. It is the Pope's first working meeting since surgery, Holy See Press Office sources say. #LeoXIV pic.twitter.com/WpfT20vqE5 October 15, 2026

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