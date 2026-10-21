Γουίτκοφ σε Πούτιν: «Είσαι ανθρωπιστής… Το χαιρετίζω αυτό» – H Μόσχα απελευθέρωσε Αμερικανό που κρατούνταν στη Ρωσία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, επαίνεσε τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια των κατ’ ιδίαν συνομιλιών στην Αγία Πετρούπολη, αποκαλώντας τον «ανθρωπιστή».

«Μιλάτε τόσο πολύ για τον πρόεδρό μου, τον πρόεδρο Τραμπ, ότι είναι ανθρωπιστής. Είστε κι εσείς ανθρωπιστής, κύριε, και το χαιρετίζω αυτό, σας επαινώ και σας ευχαριστώ και πάλι», δήλωσε ο Γουίτκοφ την Τετάρτη.

Steve Witkoff to Putin: You talk so much about my president, President Trump, being a humanitarian. You are a humanitarian also, sir, and I salute that, I commend you, and I thank you again. https://t.co/Yuf07JkQ2I — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 21, 2026

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την απελευθέρωση ενός Αμερικανού από ρωσική φυλακή, καθώς συναντήθηκε με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως ζητήσει από τον Πούτιν να απελευθερώσει τον Στίβεν Χάμπαρντ, έναν 74χρονο πρώην δάσκαλο που είχε περάσει περισσότερα από τέσσερα χρόνια σε ρωσικές φυλακές με την

κατηγορία ότι πολεμούσε ως μισθοφόρος για την Ουκρανία.

Ο Χάμπαρντ απελευθερώθηκε μονομερώς από τη Ρωσία και όχι στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων, όπως έχει συμβεί συχνά με προηγούμενες απελευθερώσεις Αμερικανών που κρατούνταν στη χώρα.

Γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανακοίνωση της δημοσιοποίησης, ο Τραμπ είπε ότι η απόφαση αυτή έλαβε χώρα μετά από αίτημα που είχε υποβάλει «απευθείας» στον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα.

Η επίσκεψη του Γουίτκοφ είναι η τελευταία προσπάθεια των ΗΠΑ να φέρουν τη Μόσχα και το Κίεβο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τεσσεράμισι χρόνια αφότου το Κρεμλίνο ξεκίνησε την ολοκληρωτική εισβολή του στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο την Τρίτη και αναμένεται να προτείνει τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκολιβυκό σύμφωνο: Δεν κρύβει την ικανοποίησή του ο Ερντογάν, σπεύδει να επικυρώσει την συμφωνία της Μέκκας

Η «προειδοποίηση» του Κρεμλίνου στο Κίεβο και το «παζάρι» Πούτιν – Γουίτκοφ για ειρήνη στην Ουκρανία και οικονομικά «ανοίγματα»

Αλβανία: Νέες κινητοποιήσεις στα Τίρανα – Οι φοιτητές είπαν ξανά «όχι» στις «καρέκλες διαλόγου» του Ράμα (photos/video)